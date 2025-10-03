Szokująca informacja o śmierci Jacka Wójcika, jednej z najbardziej barwnych postaci programu „Królowe życia”, pojawiła się 1 października 2025 roku. Celebryta zmarł nagle w wieku 55 lat. Wiadomość o jego odejściu wstrząsnęła zarówno fanami, jak i bliskimi znajomymi z branży rozrywkowej. Sieć w kilka chwil zalała lawina wzruszających wpisów i kondolencji. Nieoczekiwanie głos zabrał Dawid Narożny, znany artysta disco polo, który jak się okazało, miał wspólne plany z Jackiem.

Wzruszające słowa Dagmary Kaźmierskiej i Edzi Nowak-Nawary

Dagmara Kaźmierska, wieloletnia przyjaciółka Jacka, była pierwszą osobą, która publicznie przekazała tę wiadomość. Opublikowała wspólne zdjęcia i napisała poruszający wpis:

Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani dziś odszedł Dżejk. Nie będzie Was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego

W komentarzach Kaźmierska wyznała również, że była ostatnią osobą, która widziała Jacka żywego. Odejście Jacka poruszyło także Edzię Nowak-Nawarę, drugą z najbliższych przyjaciółek zmarłego. Podobnie jak Dagmara, opublikowała swoje wspomnienia o 55-latku, oddając mu hołd i wspominając ich wspólne chwile.

Laluna, również gwiazda stacji TTV, ujawniła z kolei w swoich mediach społecznościowych, co mogło być przyczyną śmierci Wójcika:

Powiem tylko, że okropna choroba, która zabrała mi też mojego tatę w ciągu miesiąca! Rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko, bo wcześniej nic nie wiedział, zemdlał i jak go zabrali, okazało się, że już było za późno

Dawid Narożny pożegnał Jacka Wójcika

Po śmierci Jacka Wójcika głos zabrało wiele gwiazd TTV, a także sama stacja. Niespodziewanie wpis na Instagramie zamieścił również artysta disco polo - Dawid Narożny. Niewielu wie, że ich znajomość rozpoczęła się kilka lat temu, gdy Wójcik wystąpił w teledysku do utworu „Ona działa na mnie jak”. Jak się okazało, panowie mieli kolejne wspólne plany związane z muzyką, ale niestety, nie zdążyli ich zrealizować.

Jacek za wcześnie... jeszcze niedawno rozmawialiśmy przez telefon, planowaliśmy wspólny klip, robiliśmy bitewki na TikToku, zarażałeś uśmiechem i pozytywną energią... a dziś Ciebie już nie ma... Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi napisał muzyk.

Fani Dawida Narożnego wyrazili uznanie za ten gest, komentując jego wpis słowami wsparcia i smutku.

Kiedy pogrzeb Jacka Wójcika?

Rodzina Jacka Wójcika oraz jego najbliżsi zdecydowali, by dać możliwość pożegnania celebryty także jego fanom. Dlatego też stacja TTV, z którą Wójcik był związany przez wiele lat, opublikowała oficjalne informacje o dacie i miejscu pogrzebu.

Ceremonia pogrzebowa Jacka Wójcika odbędzie się 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Wiadomość ta natychmiast rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych, a fani zadeklarowali swoją obecność, by wspólnie pożegnać ulubionego bohatera „Królowych życia”.

