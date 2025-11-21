W środę 19 listopada 2025 roku księżna Kate pojawiła się po raz pierwszy od dwóch lat na czerwonym dywanie. Po ciężkiej walce z chorobą, każde publiczne wystąpienie księżnej Walii jest szeroko komentowane nie tylko przez brytyjskie, ale i światowe media. Podczas dorocznej gali charytatywnej Royal Variety Performance w londyńskim Royal Albert Hall, towarzyszył jej książę William. I podczas gdy część opinii publicznej skupiła się na olśniewającym wyglądzie księżnej Kate w spektakularnej sukni w szmaragdowym odcieniu, teraz wszyscy rozpisują się na temat nagrania z udziałem księcia i księżnej Walii, które właśnie trafiło do sieci. Tak naprawdę zachowują się Kate i William, gdy nie widzą blasku fleszy.

Księżna Kate i książę William na gali charytatywnej Royal Variety Performance w Londynie

Wiosną ubiegłego roku światowe media obiegła szokująca informacja, że księżna Kate zmaga się z nowotworem. To właśnie wycieńczająca choroba była głównym powodem jej wielomiesięcznej absencji w przestrzeni publicznej. Teraz przyszła królowa małżonka Wielkiej Brytanii coraz częściej bierze udział w oficjalnych wydarzeniach. W środę, 19 listopada, żona księcia Williama po raz kolejny zachwyciła opinię publiczną. Księżna Kate pierwszy raz od dwóch lat pojawiła się na czerwonym dywanie. W towarzystwie męża wzięła udział w dorocznej gali charytatywnej Royal Variety Performance w londyńskim Royal Albert Hall, gdzie olśniła w spektakularnej aksamitnej sukni od Talbot Runhof, do której dobrała połyskliwą torebkę i kolczyki wykonane przez Cartiera, które przez lata nosiła królowa Elżbieta II. Z kolei książę William wybrał klasyczny czarny smoking z muchą i eleganckimi butami.

Podczas wydarzenia para nie tylko spotkała z londyńską elitą, ale też kultowym misiem Paddingtonem. Niezwykle wzruszającym momentem było także spotkanie księżnej Kate z dziewięcioletnimi bliźniaczkami Emelie i Olivii Edwards, które wręczyły żonie przyszłego monarchy bukiet zimowych kwiatów. Podczas gali księżna Kate i książę William nie szczędzili sobie szczerych uśmiechów i czułych gestów. Książę Walii czule wspierał też żonę, trzymając dłoń na jej plecach.

Tak księżna Kate i książę William zachowują się, gdy są sami

Choć dworski protokół nakazuje powściągliwość w okazywaniu emocji, księżna Kate i książę William wielokrotnie w przestrzeni publicznej posyłali sobie wymowne spojrzenia, uśmiechy, nie szczędząc też sobie czułych gestów w postaci subtelnych objęć. Wielu ranów royalsów zadaje sobie więc pytanie, jak książęca para zachowuje się, gdy jest z dala od blasku fleszy.

Do sieci właśnie trafiło nagranie z udziałem księżnej Kate i księcia Williama, wykonane tuż przed przybyciem książęcej pary na środową galę Royal Variety Performance. Widzimy na nim, jak przyszły brytyjski monarcha z miłością chwyta dłoń żony. Niektórzy internauci doszukują się nawet złożonego "w powietrzu" pocałunku.

Internauci zachwyceni najnowszym nagraniem z udziałem księżnej Kate i księcia Williama

Tu po tym, jak nagranie z przyszłą królewską parą Wielkiej Brytanii trafiło do mediów społecznościowych, w sieci zawrzało. Fani royalsów wręcz rozpływają się nad uczuciem łączącym księżną Kate i księcia Williama.

Jedna z moich ulubionych par ze wszystkich rodzin królewskich.

O mój Boże, jak można nie kochać tej pary. Te drobne gesty mówią więcej niż publiczne okazywanie uczuć; Jak zawsze piękna, szczęśliwa para.

Uwielbiam sposób, w jaki książę pocałował rękę księżnej - komentują zachwyceni internauci.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu księżna Kate pierwszy raz przemówiła publicznie po diagnozie na konferencji w Londynie, a wszyscy patrzyli tylko na jej dłonie. Księżna postawiła kultowy szafirowo-diamentowy pierścionek zaręczynowy, który pierwotnie należał do księżnej Diany. Do pierścionka dołączyła złotą obrączkę ślubną wykonaną z walijskiego złota oraz dwie obrączki wieczności. Jedną wysadzaną diamentami i szafirami, drugą ozdobioną drobnymi diamentami.

Zobacz także:

Księżna Kate na czerwonym dywanie po dwóch latach przerwy Jonathan Buckmaster/Associated Press/East News