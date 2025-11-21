Tak naprawdę książę William zachowuje się wobec Kate. Kamery wszystko uchwyciły
Pierwszy raz od dwóch lat Księżna Kate pojawiła się na czerwonym dywanie. Przyszła królowa małżonka WIelkiej Brytanii olśniła fotoreporterów podczas środowej gali Royal Variety Performance w Londynie. Teraz do sieci trafiło nagranie z jej udziałem. Tak naprawdę traktuje ją książę William, gdy światła reflektorów bledną.
W środę 19 listopada 2025 roku księżna Kate pojawiła się po raz pierwszy od dwóch lat na czerwonym dywanie. Po ciężkiej walce z chorobą, każde publiczne wystąpienie księżnej Walii jest szeroko komentowane nie tylko przez brytyjskie, ale i światowe media. Podczas dorocznej gali charytatywnej Royal Variety Performance w londyńskim Royal Albert Hall, towarzyszył jej książę William. I podczas gdy część opinii publicznej skupiła się na olśniewającym wyglądzie księżnej Kate w spektakularnej sukni w szmaragdowym odcieniu, teraz wszyscy rozpisują się na temat nagrania z udziałem księcia i księżnej Walii, które właśnie trafiło do sieci. Tak naprawdę zachowują się Kate i William, gdy nie widzą blasku fleszy.
Księżna Kate i książę William na gali charytatywnej Royal Variety Performance w Londynie
Wiosną ubiegłego roku światowe media obiegła szokująca informacja, że księżna Kate zmaga się z nowotworem. To właśnie wycieńczająca choroba była głównym powodem jej wielomiesięcznej absencji w przestrzeni publicznej. Teraz przyszła królowa małżonka Wielkiej Brytanii coraz częściej bierze udział w oficjalnych wydarzeniach. W środę, 19 listopada, żona księcia Williama po raz kolejny zachwyciła opinię publiczną. Księżna Kate pierwszy raz od dwóch lat pojawiła się na czerwonym dywanie. W towarzystwie męża wzięła udział w dorocznej gali charytatywnej Royal Variety Performance w londyńskim Royal Albert Hall, gdzie olśniła w spektakularnej aksamitnej sukni od Talbot Runhof, do której dobrała połyskliwą torebkę i kolczyki wykonane przez Cartiera, które przez lata nosiła królowa Elżbieta II. Z kolei książę William wybrał klasyczny czarny smoking z muchą i eleganckimi butami.
Podczas wydarzenia para nie tylko spotkała z londyńską elitą, ale też kultowym misiem Paddingtonem. Niezwykle wzruszającym momentem było także spotkanie księżnej Kate z dziewięcioletnimi bliźniaczkami Emelie i Olivii Edwards, które wręczyły żonie przyszłego monarchy bukiet zimowych kwiatów. Podczas gali księżna Kate i książę William nie szczędzili sobie szczerych uśmiechów i czułych gestów. Książę Walii czule wspierał też żonę, trzymając dłoń na jej plecach.
Tak księżna Kate i książę William zachowują się, gdy są sami
Choć dworski protokół nakazuje powściągliwość w okazywaniu emocji, księżna Kate i książę William wielokrotnie w przestrzeni publicznej posyłali sobie wymowne spojrzenia, uśmiechy, nie szczędząc też sobie czułych gestów w postaci subtelnych objęć. Wielu ranów royalsów zadaje sobie więc pytanie, jak książęca para zachowuje się, gdy jest z dala od blasku fleszy.
Do sieci właśnie trafiło nagranie z udziałem księżnej Kate i księcia Williama, wykonane tuż przed przybyciem książęcej pary na środową galę Royal Variety Performance. Widzimy na nim, jak przyszły brytyjski monarcha z miłością chwyta dłoń żony. Niektórzy internauci doszukują się nawet złożonego "w powietrzu" pocałunku.
Internauci zachwyceni najnowszym nagraniem z udziałem księżnej Kate i księcia Williama
Tu po tym, jak nagranie z przyszłą królewską parą Wielkiej Brytanii trafiło do mediów społecznościowych, w sieci zawrzało. Fani royalsów wręcz rozpływają się nad uczuciem łączącym księżną Kate i księcia Williama.
Jedna z moich ulubionych par ze wszystkich rodzin królewskich.
O mój Boże, jak można nie kochać tej pary. Te drobne gesty mówią więcej niż publiczne okazywanie uczuć; Jak zawsze piękna, szczęśliwa para.
Uwielbiam sposób, w jaki książę pocałował rękę księżnej
Warto przypomnieć, że kilka dni temu księżna Kate pierwszy raz przemówiła publicznie po diagnozie na konferencji w Londynie, a wszyscy patrzyli tylko na jej dłonie. Księżna postawiła kultowy szafirowo-diamentowy pierścionek zaręczynowy, który pierwotnie należał do księżnej Diany. Do pierścionka dołączyła złotą obrączkę ślubną wykonaną z walijskiego złota oraz dwie obrączki wieczności. Jedną wysadzaną diamentami i szafirami, drugą ozdobioną drobnymi diamentami.
Zobacz także: