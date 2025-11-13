Wiosną ubiegłego roku światowe media obiegła szokująca informacja, że księżna Kate zmaga się z nowotworem. To właśnie wycieńczająca choroba była głównym powodem jej wielomiesięcznej absencji w przestrzeni publicznej. Teraz przyszła królowa małżonka Wielkiej Brytanii coraz częściej bierze udział w oficjalnych wydarzeniach i jak potwierdza pałac, już niebawem sama zorganizuje jedno z najbardziej wyczekiwanych przyjęć roku. Mowa o kontynuacji świątecznej tradycji związanej z kolędowaniem. Pałac Kensington ogłosił szczegóły.

Kate Middleton ponownie organizuje świąteczny koncert kolędowy

Księżna Walii, Kate Middleton, po raz piąty z rzędu stanie na czele świątecznego wydarzenia "Together at Christmas". To kontynuacja tradycji zapoczątkowanej w 2021 roku, kiedy Kate chciała uhonorować osoby wyróżniające się pomocą innym w czasie pandemii. W tym roku wydarzenie ma szczególne znaczenie, bo wraca po trudnym dla księżnej okresie - walce z chorobą nowotworową. Kate Middleton nie tylko powraca do życia publicznego, ale czyni to w spektakularny sposób, organizując koncert z udziałem największych gwiazd brytyjskiego kina i muzyki.

Świąteczne nabożeństwo odbędzie się 5 grudnia 2025 roku w Opactwie Westminsterskim, jednej z najważniejszych świątyń w Wielkiej Brytanii, symbolicznie powiązanej z monarchią.

Motyw przewodni koncertu księżnej Kate poruszył fanów monarchii

W tym roku tematem przewodnim nabożeństwa będzie "miłość we wszystkich jej formach". Organizatorzy zaznaczają, że w świecie pełnym podziałów i poczucia izolacji, to właśnie miłość i wspólnota łączą ludzi ponad różnicami. Kate Middleton pragnie, by nabożeństwo było świętem solidarności i nadziei, wartości, które szczególnie nabierają znaczenia w okresie Bożego Narodzenia.

W oficjalnym oświadczeniu Pałacu Kensington podkreślono, że wydarzenie ma zgromadzić osoby ze wszystkich środowisk i wyznań, celebrując różnorodność i dobroć ludzkiego serca. Uroczystość będzie łączyć tradycyjne i nowoczesne elementy.

W świecie, który często może wydawać się rozbity i oderwany, miłość jest siłą, która łączy nas wszystkich — niezależnie od pokoleń, społeczności, kultur i wyznań. Zbliżając się do okresu Bożego Narodzenia, przypominamy sobie o sile jedności - czytamy.

Znane nazwiska wśród gości zaproszonych przez księżną Kate

Na liście zaproszonych gości znalazły się nazwiska znane nie tylko z brytyjskich ekranów. W nabożeństwie wezmą udział m.in. Chiwetel Ejiofor, Hannah Waddingham, Dan Smith czy znana z hollywoodzkiego hitu "Titanic" Kate Winslet, która w czerwcu 2025 roku została ambasadorką The King's Foundation. Jej obecność na wydarzeniu u Kate Middleton ma więc wymiar nie tylko artystyczny, ale i symboliczny.

Aktorzy przygotują specjalne czytania, których celem jest wzruszenie i zainspirowanie publiczności do refleksji nad znaczeniem miłości i wspólnoty. Ponadto w trakcie nabożeństwa wystąpi światowej sławy chór Opactwa Westminsterskiego. Muzyczne występy i kolędy będą przeplatane osobistymi historiami zaproszonych gości, osób, które w 2025 roku wyróżniły się działaniami na rzecz lokalnych społeczności, promując solidarność i współczucie.

