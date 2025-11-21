W środę 19 listopada 2025 roku księżna Kate pojawiła się po raz pierwszy od dwóch lat na czerwonym dywanie. Towarzyszył jej książę William. Para uczestniczyła w dorocznej gali charytatywnej Royal Variety Performance w londyńskim Royal Albert Hall.

W styczniu 2024 roku księżna przeszła planowaną operację jamy brzusznej, a w marcu tego samego roku ogłosiła, że zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Po cyklu chemioterapii Kate ogłosiła, że jej stan zdrowia uległ poprawie, a choroba jest w remisji. Jej milczenie i nieobecność w przestrzeni publicznej przez wiele miesięcy wywołały liczne spekulacje i teorie spiskowe.

Wielki powrót księżnej Kate na czerwony dywan

Księżna Kate i książę William przybyli na galę Royal Variety Performance 2025 w pełnej krasie. Kate olśniła w długiej sukni z szmaragdowego aksamitu, do której dobrała złotą portmonetkę i srebrną biżuterię. Jej makijaż utrzymany był w stylu glamour. Książę William wybrał klasyczny czarny smoking z muchą i eleganckimi butami.

Pomimo niskiej temperatury para królewska zatrzymała się na zewnątrz Royal Albert Hall, by porozmawiać ze zgromadzonymi fanami. Książę William czule wspierał żonę, trzymając dłoń na jej plecach. Gdy Kate weszła do budynku, powitały ją owacje na stojąco. Tego wieczoru hymn narodowy zaśpiewała Katherine Jenkins.

Księżna Kate na czerwonym dywanie po dwóch latach przerwy Jonathan Buckmaster/Associated Press/East News

Księżna Kate spotkała się z misiem Paddingtonem i Jessie J

Jednym z najbardziej rozczulających momentów wieczoru było spotkanie Kate i Williama z misiem Paddingtonem. Para zapozowała z legendarną postacią, a książę żartował, że ich dzieci będą zawiedzione, gdy się dowiedzą, że przegapiły to spotkanie.

Niezwykle wzruszająca była także chwila, gdy księżna Kate otrzymała bukiet zimowych kwiatów od dziewięcioletnich bliźniaczek Emelie i Olivii Edwards. Kwiaty zaprojektowano z myślą o magii sezonu, a księżna nazwała dziewczynki „bardzo słodkimi”.

Księżna Kate na czerwonym dywanie po dwóch latach przerwy Jonathan Buckmaster/Associated Press/East News

Podczas gali księżna Kate miała również okazję porozmawiać z brytyjską wokalistką Jessie J. Artystka przeszła mastektomię w czerwcu 2025 roku po zdiagnozowaniu raka piersi. Spotkanie dwóch kobiet, które łączy doświadczenie choroby nowotworowej, było wyjątkowo poruszające. Księżna podkreśliła, że „miło było wrócić” na wydarzenie, które odwiedziła po raz pierwszy od momentu ogłoszenia remisji.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu księżna Kate pierwszy raz przemówiła publicznie po diagnozie na konferencji w Londynie.

Księżna Kate na czerwonym dywanie po dwóch latach przerwy Jonathan Buckmaster/Daily Express/Press Association/East News

Kto jeszcze pojawił się na gali Royal Variety Performance?

Gospodarzem tegorocznego Royal Variety Performance był Jason Manford. Wśród artystów, którzy wystąpili na scenie, znaleźli się Jessie J, Roger Taylor z Queen oraz Sir Stephen Fry. Publiczność mogła również podziwiać występ obsady „Paddington The Musical” oraz specjalne show z okazji 40-lecia spektaklu „Les Misérables” z udziałem Michaela Balla, Matta Lucasa i Killiana Donnelly’ego.

Royal Variety Performance to wydarzenie organizowane od 1912 roku, mające na celu zbieranie funduszy na Royal Variety Charity – organizację wspierającą osoby związane zawodowo z przemysłem rozrywkowym. Patronem fundacji jest król Karol III.

