Na jaw wyszły zaskakujące wieści na temat życia w brytyjskiej monarchii. Znana aktorka ujawniła ciemne strony funkcjonowania na królewskim dworze, o których opinia publiczna nie miała dotąd pojęcia. Wyznała, że ich codzienność wiąże się z nieustanną presją i niemal całkowitym brakiem prywatności.

Sophie Winkleman o ciemnych stronach życia w monarchii

Sophie Winkleman to popularna brytyjska aktorka, a prywatnie żona lorda Fredricka Windsora - księcia Michała z Kentu. Celebrytka zyskała popularność przed dołączeniem do brytyjskiej rodziny królewskiej. W jednym z ostatnich wywiadów otworzyła się na temat zasad panujących w monarchii.

Im lepiej poznaję rodzinę królewską, tym bardziej uświadamiam sobie, że ich życie to totalne piekło, a ten poziom niechcianej sławy to forma tortury powiedziała w rozmowie z The Times.

Aktorka podkreśliła, że życie w świetle tak ogromnej uwagi mediów staje się dla członków rodziny królewskiej niezwykle wymagające. Wyraziła także ogromne współczucie dla royalsów.

Nie sądzę, by życie pod tak ogromną presją i ciągłą obserwacją było w ogóle zdrowe. Ale oni nie mają wyboru zaznaczyła.

Sophie Winkleman przeżyła koszmar w rodzinie królewskiej

Żona Fredricka Windsora wróciła pamięcią do dnia swojego ślubu. Aktorka wyznała, że choć na uroczystości pojawili się najbliżsi przyjaciele, wśród gości było również wiele osób, których wcześniej nigdy nie widziała - w efekcie nie znała większości uczestników własnej ceremonii. Zdradziła, że suknię ślubną wybrała jej teściowa, księżna Michael z Kentu.

To było bardzo miłe, choć suknia była bardzo słodka i bufiasta. Mocno księżniczkowa. Wyglądałam w niej okropnie. Teściowa wzięła przygotowania na siebie, a mnie to wcale nie przeszkadzało. Pomyślałam: Świetnie, rób wszystko. Skupiałam się na aktorskiej roli, żegnałam się z moją ukochaną babcią, która nie czuła się najlepiej, i po prostu zajmowałam się innymi rzeczami. Dopiero dziś myślę, że powinnam była wybrać prostszą kreację i kogoś, kto umie suszyć włosy czytamy w wywiadzie.

Tuż po ceremonii zaślubin para zdecydowała się na przeprowadzkę do Los Angeles. To właśnie tam Sophie rozpoczęła kolejny etap kariery, podejmując pracę na planie nowego serialu i stopniowo układając sobie życie w zupełnie nowym otoczeniu.

Pobraliśmy się w sobotę, a następnego dnia przenieśliśmy całe nasze życie do Ameryki. Byłam tak skupiona na pracy, że nie pomyślałam o ślubie. Przez to moje włosy były okropne, a Freddie wciąż się z tego powodu wścieka wspomina Winkleman.

