Selena Gomez i Benny Blanco pojawili się razem podczas Złotych Globów 2026, które odbyły się 11 stycznia w hotelu Beverly Hilton w Beverly Hills w Kalifornii. Para, która wzięła ślub we wrześniu 2025 roku, na czerwonym dywanie promieniowała szczęściem i bliskością. Trzymali się za ręce, obejmowali i z uśmiechami na twarzach rozmawiali z innymi gośćmi wydarzenia. Dla wielu był to pierwszy raz, kiedy mogli zobaczyć Gomez i Blanco razem w oficjalnej sytuacji po ślubie. Ich obecność nie przeszła bez echa. Do sieci właśnie trafiło nagranie z udziałem nowożeńców. Tak zachowywali się, gdy myśleli, że nikt ich nie nagrywa.

Selena Gomez i Benny Blanco zadali szyku na Złotych Globach 2026

Za nami długo wyczekiwana przez fanów kina, 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów. W niedzielny wieczór, 11 stycznia w hotelu Beverly Hilton w Beverly Hills w Kalifornii plejada najgorętszych nazwisk kina i estrady zadała szyku na czerwonym dywanie. Głośno było o kreacji Jennifer Lopez, która została okrzyknięta jedną z najlepszych stylizacji ze Złotych Globów 2026. Fotoreporterzy zachwycili się także Arianą Grande, Miley Cyrus czy Jenną Ortegą w czerni. Tego wieczoru na czarną, dopasowaną suknię zdecydowała się także Selena Gomez.

Podczas 83. gali Złotych Globów Selena Gomez zdecydowała się na dopasowaną kreację od Chanel z kontrastową, pierzastą górą. Z kolei jej mąż, Benny Blanco, z który artystka pozowała wspólnie na czerwonym dywanie, postawił na klasyczny czarny garnitur. Ku zaskoczeniu wielu, producent muzyczny zrezygnował jednak z koszuli na rzecz odsłoniętego torsu, który podkreślił złotą biżuterią. Biżuteryjny motyw pojawił się także na jego mokasynach.

Suknia Seleny Gomez ze Złotych Globów 2026 - arcydzieło tworzone przez kilkaset godzin

Podczas wydarzenia Selena Gomez zachwyciła nie tylko swoją obecnością, ale także kreacją. Miała na sobie spektakularną czarną aksamitną suknię Chanel, stworzoną specjalnie na tę okazję. Gorsetowa konstrukcja i ręcznie wykonane dekoracje z białych piór, jedwabnego szyfonu i organzy, imitujących kwiaty, nadały stylizacji wyjątkowego charakteru.

Nad suknią pracowano łącznie 323 godziny. Dopełnieniem całości były czarne szpilki typu slingback oraz biżuteria haute couture od Chanel. Klasyczna fryzura artystki, w postaci krótkiego falowanego boba, rodem ze "starego Hollywood" oraz ciemna pomadka podkreśliły klimat oldschoolowego stylizacji.

Tak Benny Blanco traktował Selenę Gomez podczas Złotych Globów 2026

W trakcie gali para kilkukrotnie była widziana w czułych gestach. Selena Gomez i Benny Blanco, którzy wzięli ślub we wrześniu 2025 roku, zaledwie trzy miesiące później, podczas Złotych Globów 2026, na czerwonym dywanie trzymali się za ręce, obejmowali się, wymieniali uśmiechy, wymowne spojrzenia i szeptali sobie coś do ucha. Para nie ukrywała swoich uczuć, czym wzbudziła sympatię zgromadzonych gości i fanów na całym świecie. A jak zachowywali się z dala od blasku fleszy?

Do sieci właśnie trafiło nagranie z udziałem Seleny Gomez i benny'ego Blanco z 83. ceremonii rozdania Złotych Globów. Na wideo widzimy jak Gomez pochyla się, słuchając szeptów męża przy stoliku. Benny Blanco obejmuje ją ramieniem, a para wydaje się zupełnie skupiona na sobie, mimo obecności kamer i licznych gości. Ich zachowanie było naturalne, a atmosfera przy stoliku, przy którym siedzieli, emanowała miłością i radością. W rozmowach z innymi uczestnikami wydarzenia widać było, że są szczęśliwi i dumni z bycia razem.

To prawdziwa miłość.

Wyglądają jak z filmu - komentowali zachwyceni fani.

Nagranie, które trafiło do sieci, stało się jednym z najczęściej udostępnianych klipów z tegorocznych Złotych Globów 2026.

