W niedzielny wieczór, 11 stycznia 2026 roku, podczas 83. ceremonii rozdania Złotych Globów w Los Angeles, Emma Stone przyciągnęła uwagę swoją nietypową stylizacją. Aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w maślanym komplecie od Louis Vuitton. Jej strój składał się z topu odsłaniającego umięśniony brzuch oraz długiej, zdobionej koralikami spódnicy. Kreacja była jedną z nielicznych wyróżniających się na tle dominującej czerni, którą wybrała większość gwiazd. Stylizacja Emmy Stone, odważna, a zarazem minimalistyczna w dodatkach, miała być według niektórych próbą przełamania konwencji gali. Aktorka zrezygnowała z bogatej biżuterii, decydując się jedynie na dwa pierścionki. Internauci byli jednak dla niej bezlitośni

Stylizacja Emmy Stone pod ostrzałem internautów po Złotych Globach 2026

Ceremonia rozdania Złotych Globów to nie jedynie święto kina, lecz prawdziwa rewia mody. Plejada gwiazd prześciga się na czerwonym dywanie wymyślnymi kreacjami, wyszukaną biżuterią i dodatkami, stawiając to na klasyczną elegancję, to znów na kontrowersyjne fasony, o których mówi cały świat. Podczas Złotych Globów 2026 Jennifer Lopez skradła show brzoskwiniową kreacją typu syrenka projektu Jean-Louis Scherrer z tiulowym dołem i brązowymi aplikacjami. Miley Cyrus postawiła na cekinową propozycję od Saint Laurent, a Jenna Ortega, nominowana za serial "Wednesday" ponownie brylowała na salonach w sukni, charakterystycznej dla estetyki produkcji Tima Burtona.

I choć tego wieczoru większość gwiazd postawiło na klasyczną elegancję, na czerwonym dywanie Złotych Globów 2026 niewątpliwie wyróżniała się Emma Stone. Aktorka postawiła na komplet od Louis Vuitton w kolorze "Butter Yellow" w bladożółtej tonacji z wycięciem na żebrach. Niestety, odsłaniający brzuch artystki top szybko stał się przedmiotem drwin internautów, którzy nie zostawili na modowym wyborze Emmy Stone Suchej nitki.

Internauci są bezlitośni dla Emmy Stone. Jej kreacja ze Złotych Globów 2026 jest w ogniu krytyki

Chociaż zamierzeniem mogła być oryginalność, reakcje internautów były jednoznaczne. Masełkowa kreacja od Louis Vuitton nie przypadła im do gustu. Tuż po tym, jak zdjęcia ze Złotych Globów 2026 trafiły do sieci, w mediach społecznościowych pojawiła się fala negatywnych komentarzy na temat stylizacji Emmy Stone. Wielu komentatorów kwestionowało zarówno krój, jak i kolor stylizacji, wskazując na jej nietrafiony charakter jak na tak prestiżową galę.

Komentarze były wyjątkowo ostre. Internauci pytali: "Co ona ma na sobie?!", "Czy stylista jej nienawidzi?", a nawet sugerowali, że top wybrany przez aktorkę przypominał coś wyciągniętego ze śmietnika.

Uwielbiam ją, ale ten top wygląda jak coś wyciągniętego ze śmietnika - czytamy w komentarzach.

W komentarzach pod zdjęciami z gali zaroiło się od krytycznych ocen. Wśród najczęściej pojawiających się opinii czytamy: "Idź do domu się przebrać, poczekamy", czy "Fatalny wybór kreacji, 0/10". Choć niektórzy bronili aktorki, wskazując na jej odwagę i wyrzeźbioną sylwetkę, większość głosów była zdecydowanie negatywna. Kreacja została uznana za nietrafioną zarówno przez fanów aktorki, jak i komentatorów mody.

Złote Globy 2026 – kiedy moda staje się skandalem

Złote Globy od lat uchodzą za wydarzenie, podczas którego gwiazdy prezentują najwyższej klasy kreacje. W tym roku jednak stylizacja Emmy Stone nie spełniła oczekiwań publiczności. Gdy większość aktorek postawiła na klasyczną elegancję, Emma Stone, znana z zamiłowania do estetyki "old money", zdecydowała się na ekstrawagancką opcję, która jednak wywołała więcej kontrowersji niż zachwytów. Sytuacja ta pokazuje, jak cienka jest granica między modową odwagą a wizerunkową wpadką.

