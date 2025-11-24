Justin Bieber podczas transmisji na żywo zaśpiewał niepublikowany dotąd utwór. Jego fani w słowach piosenki doszukują się nawiązania do związku z Seleną Gomez i dowodu na to, że artysta wciąż za nią tęskni. Według spekulacji słuchaczy, podczas live'a Bieber miał w pewnym momencie wyszeptać imię "Selena".

Związek Justina Biebera i Seleny Gomez

Związek Seleny Gomez i Justina Biebera przez lata elektryzował fanów na całym świecie. Para zaczęła spotykać się w 2011 roku i choć ich relacja była pełna namiętności, nie brakowało w niej również trudnych momentów. W ciągu trzech lat wielokrotnie się rozstawali i schodzili, co tylko podsycało zainteresowanie mediów i oddanych fanów. Wielu z nich twierdziło, że stanowią idealne połączenie - młodzi, utalentowani, na szczycie kariery, a przy tym szczerze zakochani. Ich wspólne wyjścia, zdjęcia oraz muzyczne inspiracje wzmacniały przekonanie, że są dla siebie stworzeni.

Dziś zarówno Selena, jak i Justin prowadzą już zupełnie inne życie. Bieber jest mężem Hailey Bieber i razem wychowują syna o imieniu Jack Blues. Selena natomiast w tym roku stanęła na ślubnym kobiercu u boku Benny’ego Blanco, a ich ceremonia została okrzyknięta wydarzeniem roku. Mimo że obie gwiazdy od dawna są w nowych związkach, część fanów wciąż z nostalgią wspomina dawną parę i nieustannie doszukuje się sygnałów, że Gomez i Bieber wciąż darzą się uczuciem. W sieci wciąż pojawiają się teorie, że ich drogi mogą kiedyś ponownie się skrzyżować.

Justin Bieber zaśpiewał o Selenie Gomez?

Justin Bieber niedawno przeprowadził transmisję na żywo, w trakcie której zaprezentował fragment dotąd niewydanego utworu. Na nagraniu słychać, jak wokalista wykonuje wersy mogące wskazywać, że jego obecna relacja stanowi dla niego spore emocjonalne wyzwanie.

Utknąłem w związku, który nie jest z tobą Dlaczego nie odchodzę, dlaczego zostaję? Dlaczego nie mogę cię przytulić? słyszymy.

W innym fragmencie utworu można usłyszeć, jak artysta porusza temat tęsknoty i subtelnie odwołuje się do dawnej miłości. Jego słowa brzmią wyjątkowo emocjonalnie, jakby wracał myślami do poprzedniego związku, co tylko podsyciło spekulacje fanów na temat uczuć, które być może wciąż w nim pozostają.

Czy jest już za późno, żebyś mi zaufała? Chcę płakać. Chcę znów czuć twoją miłość. Tak jak wtedy, gdy mieliśmy 18 lat śpiewa Bieber.

Internauci zwrócili uwagę na fragment, w którym piosenkarz - jak twierdzą - wyszeptał imię "Selena", co natychmiast rozpaliło spekulacje i wywołało falę komentarzy w sieci. Fani zaczęli sugerować, że Bieber wciąż odczuwa zazdrość wobec szczęścia byłej partnerki, która w tym roku wyszła za producenta muzycznego Benny’ego Blanco. Czy rzeczywiście wciąż tęskni za byłą partnerką?

