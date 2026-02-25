Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke na początku października 2022 roku powitali na świecie córeczkę, której dali na imię Róża. Cała rodzina wiedzie szczęśliwe życie w eleganckim apartamencie w samym sercu stolicy. Zobaczcie, jak uwielbiana para urządziła się w dwupoziomowym mieszkaniu.

Tak mieszkają Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke

Jacek Jeschke na co dzień mieszka w modnej, warszawskiej dzielnicy, gdzie wraz z Hanną Żudziewicz stworzył komfortową przestrzeń do życia. Dwupoziomowe mieszkanie trenera programu "Taniec z Gwiazdami" znajduje się w nowoczesnym apartamentowcu z windą.

W eleganckim salonie uwagę przyciąga jasna, drewniana podłoga ułożona w klasyczny wzór jodełki, która dodaje wnętrzu ciepła i ponadczasowego charakteru. Centralne miejsce zajmuje duża, tapicerowana sofa w odcieniu szarości z ozdobnymi, geometrycznymi przeszyciami i złotymi detalami, idealnie wpisująca się w nowoczesny styl pomieszczenia.

Całość uzupełniają długie, sięgające od sufitu do podłogi zasłony w stonowanych, szarych tonach, które nadają przestrzeni elegancji i przytulności. Na suficie zawieszono efektowny, designerski żyrandol w złotym kolorze, który stanowi wyrazisty element dekoracyjny i dodaje wnętrzu luksusowego charakteru. W tle widać również minimalistyczne wyposażenie i neutralną kolorystykę, które tworzą spójną i stylową przestrzeń do codziennego życia.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

We wnętrzu uwagę przyciągają nowoczesne schody, które stanowią wyrazisty element aranżacji i podkreślają dwupoziomowy charakter mieszkania. Mają lekką, minimalistyczną formę, a ich jasne wykończenie harmonizuje z drewnianą podłogą i stonowaną kolorystyką ścian.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Na ścianach zastosowano modne lamele, które dodają wnętrzu nowoczesnego charakteru i wprowadzają elegancką, geometryczną strukturę. Ich pionowy układ sprawia, że pomieszczenie wydaje się wyższe i bardziej przestronne. Dodatkowo obecność dużych przeszkleń optycznie powiększa wnętrze, wpuszcza więcej naturalnego światła i podkreśla jego jasny, luksusowy charakter.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Elegancka kuchnia robi duże wrażenie

Kuchnia w apartamentowcu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke została zaprojektowana w formie eleganckiej zabudowy z szarymi, matowymi frontami. Złote dekoracje i detale subtelnie przełamują stonowaną kolorystykę, dodając przestrzeni nuty luksusu i wyrafinowania. Przestrzeń między dolnymi a górnymi szafkami wykończono jasnymi płytkami w marmurowy wzór, które pięknie odbijają światło i podkreślają elegancki styl kuchni.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Centralnym punktem kuchni jest efektowna, marmurowa wyspa, która przyciąga wzrok eleganckim wykończeniem i podkreśla prestiżowy styl wnętrza. Wokół niej ustawiono stylowe, szare hokery ze złotymi elementami, a całość dopełnia okazały, złoty żyrandol zawieszony nad wyspą.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: