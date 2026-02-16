Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke ogłosili radosne wieści tuż o poranku. Lawina komentarzy
Hanna Żudziewicz wraz z Jackiem Jeschke to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par tancerzy w polskim show-biznesie. Popularność przyniósł im udział w "Tańcu z Gwiazdami". Oboje cieszą się ogromną sympatią zarówno widzów, jak i internautów, którzy śledzą ich każdy ruch w mediach społecznościowych. Teraz para podzieliła się swoim szczęściem i ogłosiła wspaniałe wieści!
Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke świętują rocznicę ślubu
Hanna Żudziewicz już od lat występuje w "Tańcu z Gwiazdami", a w tym czasie dwukrotnie zdobyła Kryształową Kulę. Taneczną rywalizację wygrała w parze aktorami Robertem Wabichem oraz Piotrem Mrozem. Jeszcze większym sukcesem może pochwalić się mąż tancerki Jacek Jeschke. Po zwycięstwo w programie sięgnął aż trzykrotnie: z aktorkami Anną Karczmarczyk, Anitą Sokołowską oraz influencerką Marią Jeleniewską.
Taneczne małżeństwo dzieli się ze swoimi fanami również prywatnymi radościami i nie inaczej było tym razem. 16 lutego, o poranku, Hanna Żudziewicz udostępniła na swoim Instagramie serię zdjęć z ukochanym, a także nagranie z córeczką Różą, ogłaszając tym samym radosne wieści. Z emocjonalnego opisu wynika, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke świętują już drugą rocznicę ślubu cywilnego.
Najlepszego dla nas! 2 lata temu z tym panem zawarłam umowę cywilną. Wiążącą na całe życie, a ta pani też tam była
W komentarzach od razu zaroiło się od gratulacji oraz życzeń.
Niech żyją długo i szczęśliwie.
Wszystkiego najlepszego na kolejne lata kochani.
Wszystkiego najlepszego. Żeby przyszłość przyniosła Państwu najpiękniejsze rzeczy jakie życie może zaofiarować
Przypominamy, że kilka miesięcy temu razem ze swoimi obserwatorami świętowali również rocznicę swojego ślubu kościelnego.
Żudziewcz i Jeschke o wspólnej pracy w "Tańcu z gwiazdami"
Zarówno Hanna Żudziewicz, jak i Jacek Jeschke wystąpią w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, że Jacek zatańczy z aktorką Magdaleną Boczarską, a tanecznym partnerem Hani jest aktor Gamou Fall. O wspólnej pracy przy jednym projekcie wypowiedzieli się dla RMF FM.
Uważam, że my to sobie w ogóle bardzo pomagamy. Bo zawsze ja mogę przyjść do partnerki Jacka: pokazać jako kobieta, on może przyjść do mojego partnera: pokazać, jak to robi facet. Uważam więc, że trochę nasza siła jest w tym, kiedy jesteśmy razem, że możemy sobie naprawdę pomóc
Spędzamy ze sobą dużo czasu, więc podpowiadamy sobie nawzajem
Będziecie kibicować Hannie i Jackowi w "Tańcu z gwiazdami"?
