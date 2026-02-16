Hanna Żudziewicz wraz z Jackiem Jeschke to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par tancerzy w polskim show-biznesie. Popularność przyniósł im udział w "Tańcu z Gwiazdami". Oboje cieszą się ogromną sympatią zarówno widzów, jak i internautów, którzy śledzą ich każdy ruch w mediach społecznościowych. Teraz para podzieliła się swoim szczęściem i ogłosiła wspaniałe wieści!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke świętują rocznicę ślubu

Hanna Żudziewicz już od lat występuje w "Tańcu z Gwiazdami", a w tym czasie dwukrotnie zdobyła Kryształową Kulę. Taneczną rywalizację wygrała w parze aktorami Robertem Wabichem oraz Piotrem Mrozem. Jeszcze większym sukcesem może pochwalić się mąż tancerki Jacek Jeschke. Po zwycięstwo w programie sięgnął aż trzykrotnie: z aktorkami Anną Karczmarczyk, Anitą Sokołowską oraz influencerką Marią Jeleniewską.

Taneczne małżeństwo dzieli się ze swoimi fanami również prywatnymi radościami i nie inaczej było tym razem. 16 lutego, o poranku, Hanna Żudziewicz udostępniła na swoim Instagramie serię zdjęć z ukochanym, a także nagranie z córeczką Różą, ogłaszając tym samym radosne wieści. Z emocjonalnego opisu wynika, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke świętują już drugą rocznicę ślubu cywilnego.

Najlepszego dla nas! 2 lata temu z tym panem zawarłam umowę cywilną. Wiążącą na całe życie, a ta pani też tam była napisała Żudziewicz.

W komentarzach od razu zaroiło się od gratulacji oraz życzeń.

Niech żyją długo i szczęśliwie.

Wszystkiego najlepszego na kolejne lata kochani.

Wszystkiego najlepszego. Żeby przyszłość przyniosła Państwu najpiękniejsze rzeczy jakie życie może zaofiarować czytamy w życzeniach dla tancerzy.

Przypominamy, że kilka miesięcy temu razem ze swoimi obserwatorami świętowali również rocznicę swojego ślubu kościelnego.

Żudziewcz i Jeschke o wspólnej pracy w "Tańcu z gwiazdami"

Zarówno Hanna Żudziewicz, jak i Jacek Jeschke wystąpią w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, że Jacek zatańczy z aktorką Magdaleną Boczarską, a tanecznym partnerem Hani jest aktor Gamou Fall. O wspólnej pracy przy jednym projekcie wypowiedzieli się dla RMF FM.

Uważam, że my to sobie w ogóle bardzo pomagamy. Bo zawsze ja mogę przyjść do partnerki Jacka: pokazać jako kobieta, on może przyjść do mojego partnera: pokazać, jak to robi facet. Uważam więc, że trochę nasza siła jest w tym, kiedy jesteśmy razem, że możemy sobie naprawdę pomóc powiedziała Hanna.

Spędzamy ze sobą dużo czasu, więc podpowiadamy sobie nawzajem dopowiedział Jacek.

Będziecie kibicować Hannie i Jackowi w "Tańcu z gwiazdami"?

