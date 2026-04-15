Nagłe wieści o rozstaniu Marcina Prokopa i Marii Prażuch-Prokop po ponad 20 wspólnych latach związku odbiły się w mediach głośnym echem. Para poinformowała o rozstaniu w miniony wtorek, 14 kwietnia br. w godzinach popołudniowych, publikując w sieci krótkie oświadczenie opatrzone wspólnym zdjęciem. Jak sami przyznali, rozstali się w przyjacielskich relacjach, a rozwód jest dla nich "początkiem nowego". Para, która przez dekady chroniła swój związek przed medialnym szumem, teraz znalazła się na świeczniku zainteresowania opinii publicznej. Jak teraz będzie wyglądać ich codzienność? Tę Maria Prażuch-Prokop układa na nowo w swojej luksusowym mieszkaniu na Teneryfie.

Była żona Marcina Prokopa zaczęła nowe życie na Teneryfie

Pomimo ogromnej popularności prowadzącego "Dzień Dobry TVN" i jego częstej aktywności w mediach społecznościowych, o prywatnym życiu Marcina Prokopa fani wiedzą niewiele. Dziennikarz, choć przez ponad wie dekady żył w szczęśliwym małżeństwie, to starał się chronić żonę przed blaskiem fleszy. Nic więc dziwnego, że najnowszy instagramowy post jurora "Mam Talent" wprowadził jego fanów w osłupienie. Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop potwierdzili rozstanie, publikując w sieci krótkie oświadczenie.

Ostatnie wspólne nagranie dziennikarza z byłą żoną, jeszcze sprzed ogłoszenia rozstania, pochodzi z grudnia 2025 roku, gdy para wspólnie spędzała czas w luksusowej posiadłości Marii Prażuch-Prokop na Teneryfie. Tę była żona Marcina Prokopa kupiła niespełna rok temu i to właśnie tam od kilku miesięcy mieszka i stawia na jogę oraz samorozwój.

Tak wygląda luksusowy apartament Marii Prażuch-Prokop na Teneryfie. Była żona Marcina Prokopa mieszka jak królowa

Po zakończeniu wieloletniego małżeństwa z Marcinem Prokopem życie Marii Prażuch-Prokop weszło w nowy etap, który od pewnego czasu koncentruje się na rozwoju duchowym, jodze oraz Teneryfie. To tam, w miejscowości El Médano, w lutym 2025 roku była żona prowadzącego "Dzień Dobry TVN" kupiła mieszkanie.

Kupiłam malutkie mieszkanko w El Medano na wynajem kilka miesięcy temu i nigdy nie miałam czasu z niego korzystać. Więc wprowadziłam się na kilka dni do tej metropolii, aby doświadczyć życia w wielkim mieście. Jest bosko. Dzień się rozpoczyna jogą na plaży z koleżankami, a kończy piwem na murku przy placu zabaw (...) Wszystko się zgadza - pisała na Instagramie Maria Prażuch-Prokop.

Z czasem Teneryfa przestała być jedynie miejscem okazjonalnych pobytów i "mieszkaniem na wynajem", a stała się codziennością Marii Prażuch-Prokop. To właśnie na Wyspach Kanaryjskich była żona jura "Mam Talent" rozwija swoją działalność zawodową, prowadzi treningi, a niedawno napisała też książkę o podróży kulinarnej po Teneryfie. To właśnie promując jej dzieło w sieci, tak wyglądało ostatnie wspólne nagranie Prokopów przed ogłoszeniem rozstania.

Biel, róż i kamień - tak Maria Prażuch-Prokop urządziła mieszkanie na Teneryfie

Luksusowy apartament byłej żony Marcina Prokopa na Wyspach Kanaryjskich utrzymany jest w jasnych kolorach. Dominuje tu biel, naturalny kamień oraz różowe akcenty w postaci zasłon oraz dodatków. Nie brakuje także jednego z najmodniejszych odcieni w aranżacji wnętrz w postaci koloru navy blue, będącego tonacją granatu, który pojawia się m.in. na drzwiach.

Na instagramowym koncie Marii Prażuch-Prokop nie brakuje także kadrów z tarasu, który okala egzotyczna roślinność, a także tych z znad basenu. Sceneria jest wręcz bajkowa.

Zobacz także:

Fot. Instagram/mariaprokop_yoga

