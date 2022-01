Katarzyna Skrzynecka z mężem na premierze filmowej! Przyćmiła inne gwiazdy?

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił nagle do szpitala. Niepokojącą informację przekazała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych sama piosenkarka. Okazuje się, że Marcin Łopucki będzie musiał przejść poważną operację i to w ciągu najbliższych trzech dób. Co się stało mężowi Katarzyny Skrzyneckiej i jak się czuje? Zobacz także: Mąż Katarzyny Skrzyneckiej tłumaczy się ze swojego stroju na pogrzebie Pawła Królikowskiego! Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił do szpitala. Jak się czuje Marcin Łopucki? Katarzyna Skrzynecka poinformowała, że jej mąż nagle trafił do szpitala. Jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" podziękowała pracownikom kliniki za szybkie udzielenie pomocy Marcinowi Łopuckiemu, szczególnie teraz, kiedy tyle uwagi skupia się na pacjentach, u których podejrzewa się zarażenie koronawirusem. Mąż Katarzyny nie trafił do szpitala z powodu COVID-19, co wyjaśniła w swoim poście: DZIĘKUJĘ KLINICE CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA w Warszawie 💙 za natychmiastową reakcję i pomoc służb medycznych w nagłym przypadku innym niż covid 💙 Pani Doktor na izbie przyjęć i paniom pielęgniarkom 💙 Ta klinika również nie pracuje teraz w zwyczajnym systemie. Jednak zajęto się tu Marcinem natychmiast. Jest po USG i badaniach. Pod kroplówką. Bezpieczny. Pod kontrolą specjalisty, który przyszedł SPECJALNIE by pomóc w nagłym przypadku. 💙💙💙 Dziękuję. Czekamy na decyzję o konieczności operacji.... Napisałam to wszystko tylko ku przestrodze dla kogokolwiek w nagłych wypadkach zdrowotnych, innych niż covid. Dziękuję klinice #klinikadamiana #dobrylekarz Okazało się jednak, że inna klinika, do której aktorka wraz z mężem udała się w pierwszej kolejności wyprosiła ją z obiektu, nakazując zostawić partnera samego. ...