"Kogel Mogel 4": Gwiazdy po premierze filmu: Skrzynecka, Hamkało, Wardejn. Zdjęcia paparazzi

Dobra informacja dla fanów kultowej komedii "Kogel-mogel"! W rozmowie z "Party" scenarzystka filmu Ilona Łepkowska zdradziła, kiedy ruszą zdjęcia do następnej części i kogo zobaczymy w obsadzie. Okazuje się, że Łepkowska skończyła już pisać scenariusz do czwartej części, teraz nanosi ostatnie poprawki. Zdjęcia do filmu miały ruszyć w wakacje, ale epidemia koronawirusa może pokrzyżować te plany. Nie zmienia to faktu, że wielbiciele filmu już nie mogą doczekać się, aż czwarta część "Kogla-mogla" trafi na ekrany kin. "Kogel Mogel" - powstaje czwarta część! Kto w obsadzie? Zastanawiają się też, kogo tym razem zobaczymy w obsadzie. Po aferze, która miała miejsce podczas ostatniej premiery, udział Ewy Kasprzyk w czwartej części filmu stanął bowiem pod znakiem zapytania. Dlaczego? Gwiazda miała pokłócić się z Iloną Łepkowską o to, że na etapie montażu zostały wycięte trzy sceny z jej udziałem! Po premierze trzeciej części "Kogla-mogla" Ewa nie była zadowolona z wycięcia niektórych scen z jej udziałem. Mówimy o scenach, które były pomysłem samej aktorki i reżysera. Ostatecznie ich nie wykorzystalismy, ale takimi prawami rządzi się montaż. Uważam, że publiczne pretensje z tego tytułu są rodzajem pewnej nielojalności, ale konfliktu, o którym można usłyszeć, nie ma – wyjaśniła w rozmowie z "Party" Ilona Łepkowska. Czy Ilona Łepkowska i Ewa Kasprzyk ostatecznie doszły do porozumienia? Plotkowano, że aktorka zagroziła produkcji, że więcej nie wystąpi w obsadzie "Kogla-mogla". Czy tak się stanie? Postać grana przez Ewę Kasprzyk pojawia się w kolejnej części i na pewno zaproszę ją do współpracy. Scenariusz jest gotowy, właśnie nanoszę ostatnie poprawki. Zapowiada się, że będzie to zwariowany film, bliski...