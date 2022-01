Tak Marcin Łopucki dba o swoją żonę, Katarzynę Skrzynecką! Nowe zdjęcia paparazzi 

Katarzyna Skrzynecka już kilka miesięcy temu rozpoczęła intensywne treningi pod okiem swojego męża, Marcina Łopuckiego . To właśnie dzięki ćwiczeniom mama kilkumiesięcznej Alikii wraca do formy sprzed ciąży. Ostatnio dowiedzieliśmy się również, że artystka wraz z mężem zgodziła się przystąpić do specjalnej kampanii "Zyskaj formę w 10 tygodni". Zobacz: Skrzynecka uczy jak schudnąć po ciąży W mediach pojawiły się wówczas plotki, że za publiczne odchudzanie gwiazda może liczyć teraz na niezłą sumkę... Nic bardziej mylnego! Jak donosi magazyn "Party" Skrzynecka i Łopucki pomimo podpisania umowy nie dostają pieniędzy! Jak to możliwe? - Kontrakt z niemieckimi pomysłodawcami akcji przewiduje, że para otrzyma wynagrodzenie dopiero wtedy, gdy zachęci do udziału w kampanii 10 tysięcy Polaków . Była prowadząca "Taniec z gwiazdami" namawia teraz kobiety do włączenia się do programu, dzięki któremu również one będą mogły pochwalić się zgrabną sylwetką, a ona sama wreszcie będzie mogła otrzymać wynagrodzenie. Sprytnie. Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką w sesji dla magazynu "Viva!":