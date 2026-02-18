Emilia Komarnicka od lat należy do grona z najpopularniejszych polskich gwiazd. Aktorka zachwyca swoich fanów nie tylko ogromnym talentem, profesjonalizmem i pracowitością, ale też wyjątkowo atrakcyjną aparycją i modowymi wyborami. Choć artystka nie stroni od najgorętszych trendów, to w jej garderobie królują klasyczne i ponadczasowe fasony. Okazuje się, że zamiłowanie aktorki do stylu "quiet luxury" znajduje także odzwierciedlenie we wnętrzach jej domu.

Tak mieszka Emilia Komarnicka

Już niebawem gwiazda takich produkcji jak "Ranczo", "Na dobre i na złe" czy "Swing" zaprezentuje się światu w zupełnie nowej odsłonie. Już 1 marca rusza 18. edycja "Tańca z Gwiazdami", gdzie Emilia Komarnicka zawalczy o Kryształową Kulę u boku Stefano Terrazzino. Ogromne emocje wzbudza jednak nie tylko wieloletnia przyjaźń tej dwójki, czy umiejętności taneczne artystki, ale przede wszystkim jej prywatne życie. Jak wygląda azyl, do którego Emilia Komarnicka wraca po wyczerpujących treningach do tanecznego hitu Polsatu?

Choć Emilia Komarnicka nieczęsto dzieli się w sieci szczegółami swojego prywatnego życia, w jej mediach społecznościowych od czasu do czasu pojawiają się fragmenty wnętrz imponującego domu aktorki. Jasne przestrzenie, utrzymane w eklektycznym stylu wręcz ociekają luksusem i wysmakowanymi dodatkami tworząc spójną całość.

Salon niczym z "Birgertonów", wyszukana kuchnia i nie tylko. Tak wyglądają wnętrza domu Emilii Komarnickiej

W Domu Emilii Komarnickiej dominuje biel, która pojawia się niemal na wszystkich, ozdobionych stylową sztukaterią ścianach. Centralnym punktem i najczęściej pojawiającym się w mediach społecznościowych artystki fragmentem jej rezydencji jest salon, który wielu fanom Netflixa może kojarzyć się z pałacowymi wnętrzami rodem z "Bridgertonów". Bogato zdobiony kominek w kaszmirowym kolorze, skrywa marmurowe wnętrze z subtelnymi srebrnymi żyłami. Całość zwieńczona jest okazałym lustrem z grubą, perforowaną ramą. Tuż obok znalazła się miękka beżowa kanapa typu bouncle, nie zabrakło też rattanowych krzeseł, białego aksamitnego fotela i nietuzinkowego stolika przypominającego bardziej rzeźbę niż mebel.

Motyw marmuru, który pojawił się w kominku, został przeniesiony także do kuchni. Tu białe, duże płytki z szarą żyłą zostały zestawione z miętowymi szafkami z fantazyjnymi uchwytami będącymi połączniem jasnego i ciemnego marmuru. Jasnych marmurowych płytek nie zabrakło także w przestronnej łazience, do której za pośrednictwem okien, wpada naturalne dzienne światło. Zobaczcie tylko te imponujące wnętrza!

