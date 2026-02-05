Emilia Komarnicka, znana z seriali "Na dobre i na złe" oraz "Ranczo", jest uczestniczką wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" i już wiadomo, że zatańczy w duecie ze Stefano Terrazzino. Informacja ta wzbudziła ogromne zainteresowanie, bo już wcześniej było głośno o tym, że oboje tańczą razem w spektaklu. Teraz, kiedy już oficjalnie tworzą duet w tanecznym show w sieci zawrzało. Opinie na temat tej pary, są mocno podzielone.

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino jako para w "Tańcu z Gwiazdami"

12 par wiosną podbije parkiet "Tańca z gwiazdami" i już wiadomo, z kim zatańczą gwiazdy. Kacper "Jasper" Porębski zatańczy z Darią Sytą, Sebastian Fabijański pojawi się w parze z Julią Suryś, Kamil Nożyński zatańczy z Izabelą Skierską, a Hanna Żudziewicz będzie partnerowała Gamou Falla. Z kolei jeden z najgłośniejszych duetów nowego sezonu stworzą Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Para opublikowała wspólne zdjęcie i nie ukrywają, że bardzo się cieszą z tej wspólnej przygody:

Tańczymy razem. Jaram się jak pierwszy raz. Wracam na parkiet z nową perspektywą i ogromną ciekawością. Do zobaczenia w tej edycji 🤍 @tanieczgwiazdami - czytamy na Instagramie Emilii Komarnickiej

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino w ogniu krytyki

Mieszane uczucia w sprawie duetu Komarnickiej i Terrazzino mają internauci. Jak wiadomo, ich zawodowa relacja sięga roku 2023, kiedy to wspólnie występowali w spektaklu "Kto ma klucz". Projekt ten łączył elementy teatru, muzyki i tańca, a doświadczenie zdobyte na scenie dało aktorce solidne podstawy taneczne. Terrazzino, będący profesjonalnym tancerzem i wielokrotnym triumfatorem "Tańca z Gwiazdami" teraz w wielkim stylu wraca do kolejnej edycji show, a fakt, że zatańczy właśnie z Emilią Komarnicką wzbudza kolejne pytania taki dobór.

A czy to fair? Znacie się od lat i jeszcze razem tańczycie w spektaklu…

Trochę dla mnie nie fair, powinni mieć innych partnerów tanecznych, takie moje zdanie . Wygrana mają jak w banku, bo długo ze sobą tańczą.

Trochę jak w poprzednim sezonie, Aga i Marcin. Bardzo podobna sytuacja. Może tak chcieli twórcy programu bo to podbija oglądalność

Fani Emilii Komarnickiej kibicują jej w "Tańcu z Gwiazdami"

Obok krytycznych komentarzy na temat tego duetu pojawia się mnóstwo słów wsparcia. Wielu fanów zarówno aktorki, jak i tancerza trzyma za nich kciuki i już teraz wróży im zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami":

Mooocno trzymam kciuki i życzę Wam Kryształowej Kuli!

Będzie uczta dla oczu i duszy!

Coś czuję że to będzie mocna para 18 edycji @tanieczgwiazdami

Sądzicie, że Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino mają szansę wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: