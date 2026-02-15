Stefano Terrazzino to słynny tancerz pochodzący ze słonecznej Sycylii. Celebryta wielokrotnie występował w programie „Taniec z Gwiazdami”, zyskując sympatię widzów dzięki swojemu doświadczeniu i charyzmie. W jego mediach społecznościowych można podejrzeć, jak urządził się w Polsce.

Stefano Terrazzino - życie prywatne

Stefano Terrazzino na co dzień mieszka w Warszawie. To właśnie tu od wielu lat układa swoje życie prywatne, urządził mieszkanie i przygotowuje się do kolejnych zawodowych wyzwań związanych z tańcem. Sycylijski tancerz wystąpi w 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” w parze z Emilią Komarnicką. To kolejny raz, gdy zobaczymy go w tym programie.

Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś to powiem… ale wracam do tańca i do programu, który kiedyś zmienił wszystko. Pierwszy raz stanąłem na tym parkiecie w 2006 roku. Dziś mamy 2026 - mija dokładnie 20 lat wyznał Stefano.

Stefano Terrazzino chętnie dzieli się kadrami wnętrza swojego mieszkania w mediach społecznościowych. Pokazywał m.in., jak przygotowuje pyszną pizzę w swojej domowej kuchni, a także nagrywał tam zabawne, viralowe filmiki, uchylając fanom rąbka prywatności.

Tak mieszka Stefano Terrazzino

W warszawskim mieszkaniu Stefano Terrazzino króluje nowoczesność i funkcjonalność, które harmonijnie łączą się z przytulnymi, osobistymi akcentami. Nie brakuje tu również klimatu vintage, nadającego wnętrzu domowy charakter. Salon otwiera się na kuchnię z ceglaną wyspą, a jasne kolory i naturalne materiały tworzą spójną, lekką bazę aranżacji. Stylowe dodatki z duszą oraz rodzinne pamiątki ocieplają przestrzeń, sprawiając, że jest ona jednocześnie elegancka i wygodna na co dzień.

Jak się okazuje, najważniejszym miejscem w domu Stefano Terrazzino jest kuchnia. To właśnie tam najchętniej spędza czas, gotując i spotykając się z bliskimi. Jako rodowity Sycylijczyk dużą wagę przywiązuje do wspólnych posiłków i rodzinnej atmosfery, dlatego ta przestrzeń pełni w jego mieszkaniu szczególną, niemal symboliczną rolę. Całość utrzymano w jasnych kolorach, z wykorzystaniem naturalnych materiałów i dodatków, które dodatkowo ocieplają aranżację.

Jestem Sycylijczykiem - więc kuchnia to serce domu. wyznał we wpisie w social mediach.

