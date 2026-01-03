Melania Trump od lat uznawana jest za ikonę stylu. Była modelka, znana z zamiłowania do klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money", doskonale wie co zrobić, by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki. Podczas sylwestrowego balu w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie, pierwsza dama USA postawiła na spektakularną srebrną kreację. Uwagę opinii publicznej jednak przykuły buty ukochanej żony Donalda Trumpa.

Bal sylwestrowy Donalda Trumpa przyciągnął elitę polityki i show-biznesu

Rezydencja Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie ponownie stała się centrum sylwestrowych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, prezydent USA, wraz z żoną Melanią po raz kolejny zorganizowali ekskluzywny bal, który zgromadził osobistości ze świata polityki, biznesu i mediów. Wśród gości znaleźli się m.in. emiracki miliarder Hussain Sajwani, producent Brett Ratner oraz sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem.

Noworoczne przyjęcia organizowane przez Trumpów w Mar-a-Lago od lat cieszą się uznaniem, a ich prestiż przyciąga szerokie grono wpływowych osób. Wydarzenie zyskało także zainteresowanie światowych mediów, głównie za sprawą olśniewającej kreacji Melanii Trump.

Melania Trump olśniła w srebrnej sukni na sylwestrowej imprezie

Melania Trump doskonale wie, co zrobić, by wyglądać jak milion dolarów. Żona prezydenta USA znana jest nie tylko z zamiłowania do luksusowych marek, ale też klasycznej elegancji, a każde jej publiczne wystąpienie odbija się w rodzimych i zagranicznych mediach głośnym echem. Ostatnio Melania Trump zachwyciła najmodniejszym dodatkiem na zimę 2025/2026 stawiając długie skórzane rękawiczki. Teraz kolejny jej look jest głośno komentowany przez opinię publiczną.

Podczas sylwestrowego balu, oczy gości i fotoreporterów były skupione na spektakularnej dopasowanej sukni pierwszej damy USA. Melania Trump w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach pojawiła się w błyszczącej, srebrnej sukni projektu The New Arrivals Ilkyaz Ozel. Kreacja, odsłaniająca ramiona i podkreślająca sylwetkę, została wyceniona na dokładnie 1581 dolarów, co w przeliczeniu wynosi około 5 670 zł.

Stylizacja Melanii Trump została okrzyknięta jedną z jej najbardziej spektakularnych w ostatnich miesiącach. Wybór połyskującej tkaniny sprawił, że Melania dosłownie błyszczała na tle pozostałych uczestników balu, wywołując zachwyt nie tylko wśród obecnych, ale i w komentarzach medialnych na całym świecie.

Melania Trump w horrendalnie drogiej sylwestrowej stylizacji

Najwięcej emocji wzbudził jednak wybór obuwia. Melania Trump do srebrnej sukni dobrała klasyczne brokatowe szpilki marki Christian Louboutin. Ich cena wynosiła dokładnie 2995 dolarów, czyli około 10 730 zł. Ten element stylizacji, będący najdroższym dodatkiem w całym looku, dopełnił kreacji i podkreślił jej ekskluzywny charakter. Buty z charakterystyczną czerwoną podeszwą idealnie komponowały się z błyszczącą tkaniną sukni, tworząc efekt wart setek fotografii i medialnych komentarzy.

Po sylwestrowym balu w Mar-a-Lago media na całym świecie zgodnie przyznały, że Melania Trump przyćmiła swoim wyglądem innych uczestników wydarzenia. Jej stylizacja, choć oparta na stosunkowo prostych formach i braku biżuterii, zyskała miano jednej z najlepszych w jej dotychczasowym modowym portfolio. Charakterystyczny blask sukni oraz lśniące szpilki sprawiły, że Melania znów została określona mianem ikony stylu. Wiele zagranicznych portali podkreślało także, że mimo upływu lat, pierwsza dama zachowuje nienaganny styl i potrafi skupić na sobie uwagę podczas najważniejszych wydarzeń.

Melania Trump w horrendalnie drogiej sylwestrowej stylizacji, Fot. JIM WATSON/AFP/East News