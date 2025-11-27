Gdzie kupić modne długie skórzane rękawiczki w stylu gwiazd?

Francuskie it-girls nie rozstają się z tym akcesorium przez cały rok, z kolei Izabela Janachowska, Melania Trump inne gwiazdy, szczególnie z Hollywood, uwielbiają ten dodatek szczególnie zimą. Jest nie tylko wyjątkowo stylowy, ale też idealny na największe mrozy.

Choć kalendarzowo wciąż króluje jesień, to zimowa aura już dawno dała o sobie znać. Nic więc dziwnego, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się teraz kamizelki z alpaki, swetry merino czy długie, wełniane płaszcze rodem z Fashion Weeków światowych stolic mody. A co z zimowymi dodatkami, które nie tylko nas ogrzeją, ale też będą wyglądać wyjątkowo stylowo i.... drogo? Warto przyjrzeć się niezwykle udanym zimowym stylizacjom Pierwszej Damy USA, Melanii Trump czy polskiej specjalistce od mody ślubnej i nie tylko, Izabeli Janachowskiej. Obie mogą pochwalić się zawrotną fortuną, fenomenalną sylwetką, ale też niezwykłym zmysłem estetycznym.

Zarówno w garderobie Pierwszej Damy, jak i gwiazdy TVN królują bowiem idealnie skrojone damskie garnitury, szykowne, nieprześwitujące koszule, podkreślające sylwetkę i nie zaburzające proporcji spódnice, czy sukienki, którymi zachwyca się opinia publiczna. Obie mają też słabość do ekskluzywnych butów, torebek luksusowych domów mody i wyszukanej biżuterii. Okazu się, że zimą stawiają też na ten sam, ponadczasowy i wyrafinowany dodatek w postaci długich, skórzanych rękawiczek.

Długie skórzane rękawiczki to ponadczasowa klasyka

Długie rękawiczki wracają i to w wielkim stylu. To coś więcej niż tylko modny dodatek. To luksusowy element garderoby, który nie tylko da ciepło, ale też podkręci każdą stylizację. Świetnie sprawdzi się w towarzystwie czarnej sukienki, dobrze skrojonej marynarki, a przede wszystkim wełnianego płaszcza, także tego z rękawem o długości 3/4. Właśnie na takie połączenie niedawno postawiła Pierwsza Dama USA. Podczas przygotowań Białego Domu do zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia, Melania Trump zachwyciła światowe media białym płaszczem z paskiem marki Christian Dior, który zestawiła z iście świątecznymi czółenkami w biało-czerwoną kratę luksusowej marki Manolo Blahnik. Całość stylizacji dopełniły czerwone skórzane rękawiczki, dodające charakteru.

Niedawno internauci zachwycili się sukienką Izabeli Janachowskiej idealnej na Boże Narodzenie. Teraz głośno zrobiło się o kolejnej stylizacji gwiazdy TVN. Podczas niedawnego pobytu w Paryżu, Izabela Janachowska postawiła na tweedową, czarną, rozkloszowaną spódnicę o długości midi, którą połączyła z czarną, taliowaną marynarką z tego samego materiału z ozdobnymi guzikami. Do tego złota biżuteria, torebka Hermes i długie, czarne, skórzane rękawiczki. "Zachwycająca", "Przepięknie", "Kocham takie stylizacje" - komplementowali gwiazdę TVN fani.

Dlaczego długie skórzane rękawiczki są idealne na mroźne zimowe dni

Dlaczego skórzane rękawiczki są idealne na zimę? Skóra to naturalny materiał, który doskonale chroni przed chłodem, jednocześnie pozwalając skórze dłoni oddychać. Długie skórzane rękawiczki dodatkowo zabezpieczają przed mrozem nie tylko dłonie, ale również przedramiona. Podczas wyboru idealnej pary, warto zwrócić również uwagę na podszewkę. Najlepiej sprawdzą się te z jedwabiu lub wiskozy.

Melania Trump w płaszczu Diora i stylowych, długich skórzanych rękawiczkach, Fot.: Julia Demaree Nikhinson/Associated Press/East News

Gdzie kupić modne długie skórzane rękawiczki w stylu gwiazd?

Jeśli spodobał wam się trend na długie skórzane rękawiczki, mam dla was dobrą wiadomość. Znalazłam dla was ciekawe propozycje w ofertach znanych sieciówkek. W Reserved za 159,99 złotych kupicie długie rękawiczki z naturalnej, owczej skóry.

Długie skórzane rękawiczki w stylu gwiazd z Reserved za 159,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Ochniku za 149,99 złotych czeka na was równie ciekawa propozycja. Czerwone skórzane rękawiczki wykonane z miękkiej i naturalnej skóry owczej, zapewnią odpowiedni komfort termiczny nawet w największe mrozy. Ich wnętrze zostało bowiem wykończone ciepłą i komfortową wyściółką z naturalnej wełny. Dostępne są także w czarnym kolorze w cenie 219 złotych.

Długie skórzane rękawiczki w stylu gwiazd z Ochnika za 149,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Również w Zarze za 349 złotych kupicie stylowe długie skórzane rękawiczki w stylu Melanii Trump i Izabeli Janachowkiej w rubinowym kolorze, wykonane z owczej skóry. Podszewka z kolei uszyta jest z mieszanki 97 proc. bawełny i 3 proc. elastanu.

To właśnie na te modele warto polować podczas Black Friday, które już w najbliższy piątek, 28 listopada.

Zobacz także:

Długie skórzane rękawiczki w stylu gwiazd z Zary za 349 złotych, Fot. materiały prasowe