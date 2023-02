Doda i Dariusz Pachut na urodzinowym wyjeździe. Artystka dawno nie była tak szczęśliwa

Kilka dni temu Doda przyznała, że znowu jest zakochana! Gwiazda, mimo że na oczach tysięcy widzów randkowała z 12 mężczyznami, nie zdecydowała się ujawnić, kim jest jej nowy ukochany! Jakiś czas temu media obiegła informacja, że wokalistka spotyka się z... byłym partnerem Doroty Gardias. To on jest bratnią duszą artystki? Kim jest wybranek Dody? Czy to Dariusz Pachut? Kilka dni temu na antenie telewizji Polsat wyemitowano ostatni odcinek show "Doda. 12 kroków do miłości" , w którym gwiazda spotkała się z 12 kandydatami. Już teraz wiadomo, że wokalistka nie poznała w programie wymarzonego mężczyzny, jednak szczęście uśmiechnęło się do niej po wyłączeniu kamer. Doda przyznała, że jest zakochana , jednak nie chce zdradzać, kim jest jej ukochany! Jakiś czas temu Doda opublikowała wymowne zdjęcie , na którym fani dostrzegli case na telefon. Na obudowie widoczne było zdjęcie z tajemniczym przystojniakiem, a internauci wciąż dopytywali, czy jest to któryś z kandydatów z programu. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez AQ🌙ARIA (@dodaqueen) Zobacz także: Dlaczego Doda, a nie Dorota? Doda tłumaczy viralowy filmik, który szaleje na Tiktoku! W wakacje media obiegły zdjęcia Dody z tajemniczym mężczyzną. Wówczas okazało się, że to Dariusz Pachut, który na początku roku rozstał się z Dorotą Gardias. W mediach społecznościowych byłego partnera prezenterki kilkukrotnie pojawiały się zdjęcia, na których fani rozpoznali Dodę. Do tej pory para nie zdecydowała się potwierdzić plotek. Kim jest Dariusz...