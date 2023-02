Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na romantycznym wyjeździe. Nie są sami!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek podczas podróży do Izraela z okazji 40. urodzin aktorki "M jak miłość". Wszyscy fani gwiazd są niezmiernie ciekawi, jak potoczy się ich dalsza relacja, już w Polsce. Czy zamieszkają ze sobą? Wyszło na jaw, jakie plany mają zakochani! Dlaczego Cichopek nie zamieszka z Kurzajewskim? Odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek , publikując romantyczne kadry z wakacji w Izraelu, wszystkie oczy skierowane są właśnie na nich. Jak się okazało, para długo ukrywała to, co ich łączyło. Nic więc dziwnego, że internauci zaatakowali Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego , zarzucając im nieszczerość. Pomimo tego wciąż są ciekawi, jak potoczy się relacja tej dwójki. Gwiazda "M jak miłość" nie jest wylewna jeśli chodzi o komentowanie swojego życia prywatnego, wokół którego zrobiło się naprawdę głośno. Podobnie zresztą jest w przypadku prowadzącego "Pytanie na śniadanie". Jednak z informacji, jakie podaje portal fakt.pl, wynika, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają jasno określony plany na najbliższą przyszłość. Osoba z otoczenia aktorki przekazała informację, że gwiazda "M jak miłość", póki co, nie planuje zamieszkać wspólnie z ukochanym. Zobacz także: Kontrowersyjny mem z Cichopek i Kurzajewskim. Gwiazdy oburzone: "Kolejne dno zaliczone" Dlaczego? Okazuje się, że taka decyzja podyktowana jest dużą ilością obowiązków, jaka spoczywa na barkach aktorki. Katarzyny Cichopek zawsze podkreśla, że to dobro dzieci jest dla niej najważniejsze. Tak też jest tym razem - obecnie chce się skupić na zobowiązaniach wobec swoich pociech oraz na życiu zawodowym, które w ostatnim czasie także nabrało...