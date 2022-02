Tak Maja Hyży szykowała się na premierę filmową. Ciążowy brzuszek zajął najwięcej czasu

A to niespodzianka! Maja Hyży jest w ciąży. Wokalistka pojawi się na Sylwestrze Marzeń z Dwójką 2021/2021 w Zakopanem, a radosną nowinę przekazała na antenie TVP w trakcie wywiadu z prób do koncertu. U Mai widać już ciążowe krągłości. Zobaczcie zdjęcia! Maja Hyży znów zostanie mamą! Maja Hyży będzie jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką 2021/2022. Artystka pojawi się na scenie kilkukrotnie, a od kilku dni bierze udział w próbach. Na jednej z nich zaprezentowała... ciążowe krągłości, a to oznacza, że wkrótce zostanie mamą! Informację o ciąży Maja potwierdziła również w wywiadzie na antenie TVP. Maja Hyży ma już trójkę dzieci! Pora na czwarte Maja Hyży jest szczęśliwą mamą trójki dzieci. Z małżeństwa z Grzegorzem Hyżym ma dwóch synów bliźniaków - 9-letnich Wiktoria i Alexandra. W lipcu 2020 roku Maja została mamą Antoniny , jej ojcem jest partner gwiazdy, Konrad Kozak. Cała trójka jest już w Zakopanem, a Hyży między przygotowaniami do Sylwestra czas poświęca właśnie im: Nie jadą ze mną chłopcy, ale wiem że będą oglądali mamę przed telewizorem. Już mnie dopytują w co się ubiorę i czy już umiem wszystkie teksty utworów. Jestem teraz w bardzo komfortowej sytuacji, której nigdy nie miałam. Największym wsparciem dla mnie prócz moich dzieci jest mój Konrad. Moje występy na scenie są naszą wspólną pracą. Przyszły rok będzie pełen nowych wyzwań. - mówi Maja Hyży. Maja Hyży o partnerze, Konradzie Maja Hyży z Konradem Kozakiem jest związana od 2020 roku. Długo ukrywała go przed mediami, aż w końcu coraz częściej zaczęła wstawiać wspólne zdjęcia z ukochanym: Nigdy nie mogłam liczyć na takie wsparcie i pomoc w moich działaniach...