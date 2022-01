Maja Hyży pokazała kulisy odważnej sesji ciążowej! 

Maja Hyży przechodzi bardzo trudne chwile! W miniony weekend ciężarna piosenkarka opublikowała niepokojącą relację na InstaStories, podczas której zdradziła, że się rozchorowała. Maja Hyży nie ukrywa, że bardzo źle się czuje i jest w kiepskiej kondycji. Sprawdźcie, co o swoim stanie zdrowia powiedziała gwiazda, która jest w zaawansowanej ciąży! Maja Hyży zachorowała w czasie ciąży Maja Hyży już wkrótce po raz czwarty zostanie mamą. Piosenkarka wychowuje dwóch synów, którzy są owocem jej poprzedniego związku, z Grzegorzem Hyżym, a z obecnym partnerem ma córeczkę, która przyszła na świat w 2020 roku. Tuż przed końcem ubiegłego roku okazało się, że Maja Hyży jest w kolejnej ciąży. Artystka po raz pierwszy pokazała ciążowy brzuszek i przekazała radosną wiadomość podczas prób do Sylwestra w TVP. Niestety, kilka dni później Maja Hyży w wywiadzie dla Telewizji Polskiej narzekała na kiepskie samopoczucie w czasie ciąży. Artystka udzieliła wówczas wywiadu podczas sesji zdjęciowej. (...) Na sesji czuję się bardzo dobrze, ale jeśli chodzi o moje samopoczucie, to jest kiepskie, aczkolwiek uśmiecham się- mówiła piosenkarka. Zobacz także: Maja Hyży pokazała, jak jej synowie dbają o ciężarną mamę. Tego zabraniają jej 10-letni chłopcy Teraz okazuje się, że Maja Hyży zachorowała. Ciężarna gwiazda nie ukrywa, że przechodzi trudne chwile. Piosenkarka podczas relacji na InstaStories przyznała, że źle się czuje. Cześć kochani, jednym słowem: zdycham i to tak na maksa. Mam wrażenie, że z dnia na dzień jest coraz gorzej. Dzisiaj to po prostu… zresztą widać, wszystko takie czerwone, suche mam. Nawet nie chce mi się dmuchać nosa, bo bym musiała chyba cały czas w kiblu siedzieć- powiedziała Maja Hyży. Zobacz także:...