Maja Hyży ma wsparcie partnera w walce z były mężem: "Został wciągnięty w tą brudną grę"

Maja Hyży opublikowała post, w którym dziękuje fanom za wsparcie. Odpowiedziała również na nurtujące pytanie, czy ma wsparcie swojego partnera. Czy gwiazda "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" żałuje tak mocnego wpisu o relacji z byłym mężem? Zobaczcie, co pisze Maja!

Kilka dni temu Maja Hyży opublikowała długi, mocno szokujący wpis o tym, jak wygląda jej relacja z byłym mężem, Grzegorzem Hyżym. Padły naprawdę ostre słowa:

Wokalista szybko zareagował na oświadczenie Mai, wydając własne:

Jednak na tym nie koniec. Maja, która otrzymała sporo wsparcia od fanów, postanowiła im podziękować w swoim najnowszym wpisie:

Kochani, na wstępie bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za ogromne wsparcie!!! Ogrom wiadomości prywatnych jak i komentarzy, które dostałam od Was przerósł mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie ukrywam, że Wasze wsparcie dodało mi jeszcze więcej sił i mocy by walczyć o moje szczęście!!! Dostałam wiele wiadomości od kobiet, które dziękowały, że poruszam ten temat, bo wiele z Was przeżywa/ło podobne historie i takich historii jest masa. Dziś czuje, że być może przede mną pewna misja, by walczyć o nas, dla was! Bo siła jest kobietą! A skoro takich smutnych historii jest tak wiele, to powinniśmy mówić głośno o tym i krzyczeć by świat nas usłyszał. Staram się odpisywać na Wasze wiadomości, ale uwierzcie, jest ich tak dużo i ciągle napływają, że ciężko odpisać każdemu. Chce jednak powiedzieć Wam, że bardzo je doceniam. Utwierdza mnie to tylko w przekonaniu, że decyzja była słuszna by o tym powiedzieć.