Krzysztof Rutkowski pojawił się na 12. urodzinach swojego syna w parku rozrywki Hopa-Lupa w Łodzi. W typowym dla siebie stylu z bujną fryzurą i w ogromnym futrze wkroczył do obiektu po godzinie 16. Towarzyszył mu ochroniarz z Rutkowski Patrol w kominiarce. Rutkowski witał gości, robił selfie i uśmiechał się szeroko, podkreślając, jak ważna jest dla niego obecność zaproszonych. Szybko się okazało, że detektyw razem z żoną zorganizowali dla syna urodziny na 200 osób, a atrakcjom nie było końca.

Luksusowe 12. urodziny Krzysztofa Juniora

Wydarzenie przyciągnęło aż 200 gości. By sprostać takiej liczbie uczestników, Rutkowscy zarezerwowali aż pięć salek w parku rozrywki Hopa-Lupa. Każda była wypełniona jedzeniem i atrakcjami dla gości. Impreza była wyjątkowo wystawna i nie mogło zabraknąć tortu, dekoracji i rozrywki. Wszystko zostało przygotowane z ogromnym rozmachem, który już staje się znakiem rozpoznawczym każdej uroczystości organizowanej przez Rutkowskich.

Wielkim wydarzeniem było samo przybycie Krzysztofa Rutkowskiego w spektakularnym futrze, który pojawił się niczym prawdziwa gwiazda...

Po 16 wreszcie przybył. W asyście ochroniarza w kominiarce z Rutkowski Patrol, witał każdego z gości po kolei. Celebryta brylował w towarzystwie, pytał, czy dobrze się bawią i strzelał sobie z nimi selfie. Przechadzał się w długim futrze, którego zapach unosił się w powietrzu, a dopiero w salce z poczęstunkiem zdjął je i na czarną koszulę założył elegancką marynarkę w kratę relacjonuje serwis 'Tu Łódź'

Zaskakujący prezent Krzysztofa Rutkowskiego dla syna

W zeszłym roku Rutkowscy wyprawili synowi spektakularne 11. urodziny z udziałem gwiazdy disco polo, zasypując swoją pociechę ogromem emocji i wyjątkowych prezentów. Również z przypadku 12. jubileuszu Krzysztofa Juniora jego rodzice postanowili stanąć na wysokości zadania w organizacji urodzinowego przyjęcia. Nietypowym elementem imprezy była inicjatywa skierowana do rodziców zaproszonych dzieci. Krzysztof Rutkowski zorganizował specjalne szkolenie edukacyjne na temat metod działania przestępców takich jak: oszustwa "na policjanta", "na wnuczka" czy "na pracownika banku". Spotkanie odbyło się w jednej z salek w czasie, gdy dzieci bawiły się w parku rozrywki.

Największą niespodzianką wieczoru był prezent, czyli promesa na wyjazd do Bangkoku. Krzysztof Rutkowski wyjaśnił, że jeśli jego syn będzie osiągał dobre wyniki w nauce, to wyjedzie z rodzicami na wakacje do Tajlandii. Jednak jeśli nie uda mu się poprawić ocen szczególnie z języków obcych takich jak angielski, niemiecki czy hiszpański to i tak poleci do Bangkoku, ale zostanie tam dłużej.

Każde urodziny juniora mają dla nas swój sens i są okazją, by zrobić także coś pożytecznego dla innych. Dziś, kiedy dzieci bawią się na sali, zaprosiłem rodziców na spotkanie o tym, jak ustrzec się przed przestępcami i oszustami działającymi metodą 'na policjanta', 'na wnuczka' czy 'na pracownika banku'. W tej sali odbędzie się krótkie szkolenie. Oczywiście junior też coś od nas dostał - promesę na wyjazd do Bangkoku. Jeśli będzie się dobrze uczył, poleci tam z nami na wakacje. Ale jeśli oceny z angielskiego i innych języków nie będą wyglądały tak, jak powinny, mówię o poziomie 5-5-5, i nie będzie perspektywy czerwonego paska, wtedy pojedzie do Bangkoku i dalej do Pattayi, gdzie kupuję dom. Zostanie tam i będzie kontynuował naukę języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. powiedział Krzysztof Rutkowski w rozmowie z tulodz.pl

Zobaczcie, jak wyglądały 12. urodziny Krzysztofa Juniora!

