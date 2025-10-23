22 października 2025 roku Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała na swoim InstaStories zdjęcie Krzysztofa Rutkowskiego, który dumnie prezentował się w ogromnym naturalnym futrze. Wpis nie pozostawiał złudzeń co do opinii dziennikarki.

Agnieszka Woźniak-Starak skrytykowała Rutkowskiego

Gwiazda TVN od lat aktywnie angażuje się w walkę o prawa zwierząt. W programie „Pytanie na śniadanie” otwarcie mówiła: „Nie ma sensu, żeby maltretować zwierzęta. Kto dziś nosi futra? Umówmy się, to już obciach”. Agnieszka Woźniak-Starak od lat współpracuje z fundacjami i przygarnia porzucone zwierzęta. Jej najnowszy wpis to nie tylko reakcja na zachowanie Krzysztofa Rutkowskiego, ale również apel do społeczeństwa o większą empatię i świadomość.

Kiedy zastanawiasz się, kto w 2025 nosi jeszcze naturalne futra i nagle widzisz to... napisała prezenterka. Dodała także hasztagi #KarolNieWetuj i #CzasNaZakaz, które jednoznacznie wskazują na jej stanowisko w tej sprawie.

Nie ograniczyła się jedynie do komentarza w mediach społecznościowych. Podczas wystąpienia w programie TVP Agnieszka Woźniak-Starak zwróciła się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego z apelem o podpisanie ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. „Panie prezydencie, apeluję cały czas: to są ważne dla nas wszystkich ustawy. Szczególnie ustawa antyfutrzarska, która przeszła tak miażdżącą większością głosów ponad podziałami, że wszyscy chyba liczymy na to, że pan ją podpisze również ponad podziałami”, powiedziała.

Krzysztof Rutkowski chwali się futrem i mówi o braniu przykładu

Kilka dni przed atakiem ze strony dziennikarki, Krzysztof Rutkowski opublikował w swoich mediach społecznościowych film, w którym chwalił się swoim futrem.

Zobaczcie futro, jak wygląda. Doskonale skrojone, uszyte na zamówienie. Oczywiście jest to prezent od mojej żony. Inne żony niech biorą przykład” mówił były detektyw.

