Maja i Krzysztof Rutkowscy od lat brylują na świeczniku, niemal na każdym kroku wzbudzając raczej dość skrajne emocje. Szczególnie głośnym echem odbijają się częste wizyty ich małoletniego syna na salonach. Małżonkowie wyraźnie próbują pchnąć latorośl w kierunku show-biznesu, co nie wszystkim się podoba. Niewielu wie, że Maja Rutkowski ma jeszcze córkę z poprzedniej relacji, którą urodziła jako nastolatka. W najnowszym wywiadzie, z ogromnym wzruszeniem, otworzyła się na ten temat.

Maja Rutkowski wspomina nastoletnią ciążę

W podcaście „Call me mommy” Maja Rutkowski otworzyła się na temat jednego z najbardziej przełomowych i bolesnych momentów swojego życia. Celebrytka, znana m.in. z programu „Królowa przetrwania”, wyznała, że w wieku zaledwie 17 lat dowiedziała się, że jest w ciąży. Partner, z którym zaszła w ciążę, był o 12 lat starszy.

Podczas rozmowy z Agatą Reszko emocje wzięły górę – Maja Rutkowski rozpłakała się, wspominając tamten czas. Jak przyznała, moment ujawnienia ciąży matce był dla niej wyjątkowo trudny. Obawiała się reakcji rodziców, żyjąc w czasach, gdy młode matki rzadko otrzymywały wsparcie.

To były inne czasy i to była trudna sytuacja. Był to dla mnie duży stres

Emocjonalna reakcja matki Mai Rutkowski

Maja Rutkowski z rozrzewnieniem opowiadała, jak zareagowała jej mama na wiadomość o ciąży. Choć spodziewała się krytyki lub odrzucenia, spotkała się z ogromnym zrozumieniem i wsparciem. Jej matka przytuliła ją i powiedziała:

No co ty... Ja zawsze ci we wszystkim pomogę i będzie dobrze

To właśnie ten moment sprawił, że celebrytka uroniła łzy podczas nagrania. Wyraźnie podkreśliła, że wsparcie rodziny było dla niej kluczowe w tak trudnej sytuacji.

Dobrze, że miałam takich rodziców, którzy mnie wspierali

Dziś córka Mai Rutkowski, Kaja, ma już 22 lata. Mimo że Maja rzadko publicznie mówi o niej szczegółowo, wiadomo, że dziewczyna od czasu do czasu pojawia się na zdjęciach publikowanych przez mamę w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, Krzysztof Rutkowski, z którym Maja ma również syna, traktuje Kaję jak własną córkę. Ich rodzinna relacja – jak wynika z wypowiedzi celebrytki – jest bardzo bliska i oparta na wzajemnym szacunku.

Fot. Pawel Wodzynski/East News, Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski

