Krzysztof Rutkowski, znany właściciel agencji detektywistycznej i celebryta, zaskoczył opinię publiczną, publikując nagranie prosto ze szpitalnego łóżka. Jak sam przyznał, poddał się serii badań diagnostycznych. Informację przekazał swoim fanom za pośrednictwem Instagrama, mówiąc:

To my mamy zaskoczyć chorobę, a nie ona nas

Rutkowski nie podał szczegółowej lokalizacji placówki, w której przebywa, ale jasno wyraził cel swojej hospitalizacji – kontrolne badania profilaktyczne, by mieć pewność, że w jego organizmie nie rozwija się żadna choroba.

Jakie badania przechodzi Rutkowski?

Zgodnie z relacją Krzysztofa Rutkowskiego, przechodzi on "praktycznie kompleksowe badania od paznokcia najmniejszego palca do ostatniego włosa". Celebryta poinformował, że badania są dokładne i obejmują szeroką diagnostykę, która ma zapewnić pełną ocenę stanu zdrowia.

Jeżeli cokolwiek wisiałoby gdzieś w powietrzu, musimy to absolutnie likwidować, niwelować. To my mamy zaskoczyć chorobę, a nie ona nas — powiedział Rutkowski na nagraniu

W pierwszej fazie wykonano już część analiz, które – jak zaznaczył – dały wyniki na piątkę. Dodał, że pani doktor określiła je jako „jak u 18-latka”.

Co wiadomo o stanie zdrowia Krzysztofa Rutkowskiego?

Wstępne wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały niepokojących zmian. Rutkowski zapewnił, że wszystko wygląda dobrze i nie ma podstaw do niepokoju. To dobra wiadomość dla jego fanów, którzy w pierwszym momencie z niepokojem śledzili informacje o jego hospitalizacji.

W swojej wypowiedzi dodał:

Warunki absolutnie super, żeby spędzić tu spokojnie dwa dni

Rutkowski podkreślił, że kontrola jest najlepszą formą zapobiegania poważniejszym problemom zdrowotnym, dlatego właśnie zdecydował się na hospitalizację.

Jak widać, Krzysztof Rutkowski stawia zdrowie i profilaktykę na pierwszym miejscu, a swoją relacją i głośnym mówieniu o tym, jak ważne są regularne badania, bardzo zaimponował fanom.

Super, warto dawać przykład

Aby reszta wyników i badań była na ,,5'' tego życzę. Pozdrawiam serdecznie - piszą internauci

