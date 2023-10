Sandra Kubicka odkąd może chwalić się swoim związkiem z Baronem publicznie chętnie to robi. Najpierw para długo się ukrywała, mimo że media aż huczały od plotek o ich związku. Odkąd Sandra Kubicka i Alek Baron się ujawnili każdego dnia publikują wspólne zdjęcia i romantyczne nagrania. Nie inaczej było w walentynki. Sandra Kubicka pokazała swoje zdjęcie w wannie z bukietem czerwonych róż i przyznała:

- My favorite day of the year with my favorite person. @alekbaron ❤️ Moje ulubione święto z moja ulubiona osoba. ????Życzę Wam wszystkim dużo miłości. Nie przestawajcie w nią wierzyć nawet jeśli spaliliście się wiele razy. Czasami trzeba pocałować kilka żab, żeby odnaleźć księcia. ???? Miłość to najpiękniejsze uczucie na świecie, a gdy jest odwzajemniona - uskrzydla. ???? Ta odpowiednia osoba przyjdzie we właściwym czasie. Happy Valentine’s Day - życzy fanom gwiazda.