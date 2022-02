Klaudia Halejcio została okradziona w luksusowym hotelu w Paryżu! "Biedni, bez kasy, ale zakochani"

Klaudia Halejcio może pochwalić się udaną karierą zawodową, a także pięknym życiem rodzinnym. Gwiazda jest szczęśliwie zakochana w swoim partnerze Oskarze, z którym doczekała się dziecka - w czerwcu tego roku para powitała na świecie swoją pierwszą pociechę, córeczkę Nel. Na szczęście pomimo wielu obowiązków zawodowych, a także rodzicielskich, para znajduje również czas na to, aby spędzić chwile sam na sam. Ostatnio zakochani wybrali się na randkę do restauracji. Po wspólnym posiłku, para odjechała swoim luksusowym samochodem wartym fortunę, a to wszystko na zdjęciach uwiecznili paparazzi! Zobaczcie sami najnowsze fotki tej pary. Zobacz także: Klaudia Halejcio o walce z hejterami i kompleksami po porodzie: "popłynęły mi łzy". Co się stało? Klaudia Halejcio i jej partner przyjechali na randkę autem wartym fortunę Klaudia Halejcio nie może narzekać na nudę w swoim życiu! Aktorka, która na początku czerwca po raz pierwszy została mamą świetnie odnajduje się w macierzyństwie i co więcej, potrafi pogodzić obowiązki rodzicielskie z pracą. Gwiazda mistrzowsko potrafi zorganizować swój czas, aby jeszcze znaleźć chwilę dla siebie, a także na randkę z partnerem! Ostatnio Klaudia Halejcio została przyłapana przez paparazzi właśnie podczas wspólnego wypadu ze swoim ukochanym Oskarem. Sami spójrzcie, jak wyglądali! Zobacz także: Klaudia Halejcio dostała reprymendę od księdza. Wszystko przez... małą Nel. Co się stało? Klaudia Halejcio i jej partner Oskar wybrali się na wspólny posiłek do restauracji. Tego dnia obydwoje wyglądali bardzo stylowo! Aktorka postawiła w swojej stylizacji na beż - sweter z golfem, płaszcz "miś" oraz obcisłe spodnie. Do tego zestawu dobrała eleganckie kozaki z motywem skóry węża, a swój look dodatkowo...