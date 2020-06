Córka Justyny Steczkowskiej, Helenka, została modelką! Czy mama boi się o jej przyszłość w show-biznesie?

Autorską kolekcję ubrań dla dzieci Anima by Justyna Steczkowska promuje miedzy innymi jej córka siedmioletnia Helenka. Czy to znaczy, że gwiazda zaczyna wprowadzać córeczkę w świat modelingu? Moda zawsze była jej pasją. Ostatnio Justyna Steczkowska poszła krok dalej i zadebiutowała w roli projektantki. Zaczynała od szycia ubrań dla drobnej Helenki, potem – zachęcona komplementami zaprzyjaźnionych mam – stworzyła autorską kolekcję dla dzieci Anima by Justyna Steczkowska.



Helenka jest jedną z małych modelek, które ją promują. Czy to oznacza, że gwiazda powoli wprowadza córkę do show-biznesu?

Nie! Jedyne, czego chcę dla swoich dzieci, to szczęście. Wierzę, że dzięki naszej codziennej miłości i wsparciu będą dokonywały właściwych dla siebie wyborów, bez presji rodziców i otoczenia - mówi Justyna.

Na razie nie ma jeszcze mowy o tym, by dziewczynka poszła w ślady taty (Maciej Myszkowski jest architektem i modelem). Już teraz widać natomiast, że ma artystyczną duszę.

Helenka śpiewa, tańczy i ubiera się z przyjaciółkami w moje koncertowe stroje - opowiada Justyna.

Przez pandemię gwiazda musiała zmienić plan świętowania 25-lecia kariery. Ale ma dla fanów niespodziankę: 6 czerwca wystąpi na koncercie na dachu! Osoby, które kupią bilety (dotąd sprzedano ich już 500!), będą mogły posłuchać go w internecie, a posiadacze biletów VIP będą mieli okazję, by porozmawiać z diwą online.

