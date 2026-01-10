Agnieszka Kaczorowska i Maciej Zadykowicz poznali się przy okazji wspólnych projektów zawodowych. Maciej był związany z działalnością artystyczną. Para poznała się w 2017 roku na planie musicalu o Janie Pawle II w Sosnowcu. Z czasem relacja przerodziła się w związek, który choć raczej dyskretny - budził ciekawość fanów.

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Zadykowicza

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Zadykowicz byli za sobą zaledwie parę miesięcy. Para unikała medialnego rozgłosu i rzadko dzieliła się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Nie pojawiali się regularnie na branżowych imprezach ani nie komentowali publicznie swojej relacji. To właśnie ta powściągliwość sprawiała, że gdy informacja o rozstaniu wyszła na jaw, była dla wielu zaskoczeniem.

Wiedziałam, że to przyjdzie w mediach, ponieważ jestem osobą publiczną, więc takie rzeczy ciężko ukryć. Wiedziałam, że ten moment nadejdzie, mimo że wszystko się działo przed świętami Bożego Narodzenia, to prędzej czy później wiedziałam, że to wypłynie - mówiła lata temu Kaczorowska o rozstaniu z Zadykowiczem w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Tak zmienił się były Agnieszki Kaczorowskiej

Maciej Zadykowicz przez lata funkcjonował przede wszystkim jako artysta sceniczny najpierw pod pseudonimem "Cały na czarno", a następnie związany z zespołem Manchester, w którym odpowiadał za partie wokalne. Współtworzył utwory, które zdobyły rozpoznawalność wśród fanów alternatywnego brzmienia, jednak z czasem jego aktywność medialna wyraźnie wyhamowała. Choć dziś nie jest już aktywnym członkiem zespołu, nadal komponuje i tworzy muzykę, traktując ją jako ważną część swojego życia. Jednocześnie zdecydował się na zawodową zmianę kierunku - przebranżowił się i obecnie rozwija się w marketingu w branży beauty, gdzie wykorzystuje kreatywne doświadczenie zdobyte w świecie artystycznym.

Aktualne zdjęcia Macieja Zadykowicza pokazują, że bardzo się zmienił. Inna fryzura, dojrzalszy styl i bardziej wyrazisty wizerunek sprawiają, że wiele osób nie rozpoznaje w nim mężczyzny, który kilka lat temu był partnerem Agnieszki Kaczorowskiej. Choć Maciej nie komentuje publicznie swojej przeszłej relacji ani obecnego życia prywatnego, jego przemiana wywołuje spore zainteresowanie.

Moja przygoda z marketingiem rozpoczęła się od muzyki. Od dziecka grałem na instrumentach muzycznych. Na początku pianino, później akordeon i gitara. Następnie zacząłem śpiewać oraz komponować własne utwory. Doprowadziło mnie to do momentu, w którym musiałem się zastanowić jak dotrzeć do mojego potencjalnego słuchacza. Zacząłem interesować się mediami społecznościowymi takimi jak Facebook, Instagram i You Tube i testować różne techniki marketingu. Wkręciło mnie to na tyle, że w niedługim czasie zacząłem pomagać innym zespołom. Rozwijając się w tej dziedzinie, zdobywając wiedzę i kolejne umiejętności postanowiłem spróbować swoich sił też w innych branżach - czytamy na stronie Macieja Zadykowicza.