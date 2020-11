Kostek z "Listów do M" zniknął z kontynuacji filmu - co się z nim stało i jak dziś wygląda Jakub Jankiewicz?

"Listy do M." rozkochały w sobie miliony Polaków, a sukces pierwszej części spowodował, że w kolejnych latach, powstały kontynuacje kultowej komedii świątecznej. W dwóch pierwszych częściach wystąpił Jakub Jankiewicz, który wcielił się w rolę charyzmatycznego i błyskotliwego Kostka. Gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy go w "Listach do M", miał zaledwie 8 lat. Dziś to już prawie dorosły mężczyzna, który wyrósł na prawdziwego przystojniaka! Mamy jego najnowsze zdjęcia. Zobaczcie, co u niego słychać!

Jak dziś wygląda Jakub Jankiewicz - Kostek z "Listów do M."?

"Listy do M." to jedna z najpopularniejszych serii kinowych, którą pokochały miliony Polaków! Wielowątkowa, bożonarodzeniowa komedia okazała się być prawdziwym hitem, a każda część biła rekordy oglądalności. Pierwsza część Listów do M. pojawiła się w kinach w 2011 roku. Wtedy też w głównych rolach wystąpili między innymi Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Maciej Stuhr czy Roma Gąsiorowska. W obsadzie pojawił się również Jakub Jankiewicz - wtedy zaledwie 8-letni aktor, który skradł serca zarówno małych, jak i dużych widzów.

Kostek to filmowy syn Mikołaja Koniecznego, postaci granej przez Macieja Stuhra. Udział w tej produkcji przyniósł Jakubowi ogromną rozpoznawalność oraz sympatię widzów. Pomimo młodego wieku dał się poznać jako uroczy, a przede wszystkim bardzo utalentowany aktor.

Jakub Jankiewicz urodził się 3 stycznia 2003 roku w Warszawie. Jego serialowym debiutem była rola w serialu "Chichot losu", gdzie wystąpił u boku Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i Mateusza Damięckiego. Wierni fani polskich seriali na pewno pamiętają młodego aktorka również z udziału w serialach "Hotel 52", "Prosto w serce", "Czas honoru", czy "M jak miłość".

Jakub wystąpił w roli Kostka w dwóch pierwszych częściach "Listów do M." . Później jego postać nie pojawiła się w filmie, podobnie jak postaci Macieja Stuhra i Romy Gąsiorowskiej. Jak wyjawił Maciej Stuhr w rozmowie w programie "DKF" Karoliny Korwin-Piotrowskiej, nie chciał już po raz kolejny wcielać się w rolę Mikołaja Koniecznego.

Miałem rozmowę z producentami filmu "Listy do M.". Uważam, że pierwsza część była naprawdę przyzwoita i nie musimy się jej wstydzić. Teraz zamienia się to powoli w serial, z którego się troszkę wymiksowałem, bo brakuje mi tej odwagi. Ileż lat mam jeszcze siedzieć w tym studiu i mówić: "Oto przychodzą święta".

Wygląda na to, że między innymi z tego względu dalsze losy tych bohaterów nie były kontynuowane.

Dzisiaj Jakub ma już 17 lat i zapewne jesteście ciekawi, jak wygląda. Filmowy Kostek wyrósł na prawdziwego przystojniaka, a jego najnowsze zdjęcia możemy podziwiać na Instagramie. Sami zobaczcie! Ciekawe, czy go rozpoznacie!

Już w styczniu Jakub będzie świętował swoją 18-stkę!

Bardzo się zmienił?

Tak wygląda Jakub Jankiewicz po 9 latach od premiery "Listów do M."!