Tak dziś wygląda Allan Krupa! Edyta Górniak niepokoi się nałogiem syna

Allan Krupa to jedno z najpopularniejszych dzieci w polskim show-biznesie. Już jako dziecko czasem towarzyszył swojej mamie podczas ważnych wydarzeń czy koncertów i wielokrotnie pozował u boku Edyty Górniak na ściankach. Allan Krupa już w tym roku zakończył edukację w szkole średniej, ale nie zdecydował się na podejście do matury, o czym jakiś czas temu informował serwis pudelek.pl - maturę odłożył na przyszły rok. A czym obecnie zajmuje się Allan Krupa? Syn Edyty Górniak przeszedł naprawdę ogromną metamorfozę!

Tak dziś wygląda Allan Krupa! Co za metamorfoza...

Allan Krupa urodził się 27 marca 2004 roku i jest jedynym synem Edyty Górniak ze związku z Dariuszem Krupą. Allan jest prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy i wielokrotnie na jej instagramie pojawiają się wpisy, że jest dumna ze swojego syna i jego pasji. Do niedawna nastolatek uczył się w szkole mundurowej i to wojsko miało być jego przyszłością, ale od jakiegoś czasu wyraźnie widać, że to muzyka jest największą pasją syna Edyty Górniak. Internauci nie mają wątpliwości, że talent odziedziczył po swojej mamie, a gwiazda ostatnio pokazała w sieci próbkę talentu syna i po raz kolejny napisała, że jest z niego bardzo dumna, jednak przeszkadza jej jeden fakt. Okazuje się, że Allan Krupa mimo młodego wieku ma pewien nałóg...

Tak dziś wygląda Allan Krupa! Syn Edyty Górniak ma już 17 lat i ostatnio bardzo się zmienił. Nastolatek na najnowszym zdjęciu, które opublikował na swoim koncie na Instagramie znów pozuje z papierosem. Ten fakt mocno niepokoi Edytę Górniak.

Syn Edyty Górniak, który jeszcze do niedawna stawiał na karierę w wojsku ostatnio coraz chętniej chwali się swoim talentem muzycznym, który bez wątpienia odziedziczył po swojej mamie. Nastolatek już od jakiegoś czas tworzy swoją muzykę, co jest dla gwiazdy powodem do dumy. Niestety Edytę Górniak niepokoi fakt, że nadal pali papierosy.

Nie wiem kiedy, nie wiem jak i po co dorósł, i po co pali fajki, ale smaży niezłe bity. I to jest ok… - napisała Edyta Górniak na Instagramie.

Okazuje się, że nastolatek sięgnął po nie dużo wcześniej...

Po raz pierwszy Allan Kupa został przyłapany na paleniu papierosów podczas świętowania swoich 15. urodzin. Kiedy media obiegły zdjęcia nastolatka okazało się, że Edyta Górniak nie była zadowolona z tego faktu i chłopak musiał się tłumaczyć najpierw przed mamą, a potem w mediach społecznościowych napisał:

Oj już nie wypominajcie mi wczorajszego wieczoru. Mama wystarczająco suszyła mi głowę za ten urodzinowy "parowóz" - napisał Allan w mediach społecznościowych.

Niedługo po słynnych 15. urodzinach Allan Krupa znów został przyłapany z papierosem na ulicy. Wygląda na to, że słowa mamy nie do końca przekonały go do zerwania z nałogiem. Co ciekawe syn Edyty Górniak nie krępuje się i pali nawet w towarzystwie bliskich osób.