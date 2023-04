Kłopoty w raju? Magda i Oleh mają pierwszy kryzys w związku ! Okazuje się, że para z "Big Brothera" przechodzi trudne chwile, a wszystko z powodu zachowania Oleha. Uczestnik " Big Brothera " uważa, że jego dziewczyna za dużo czasu spędza z Łukaszem i jest zwyczajnie o niego zazdrosny. Kryzys w związku Magdy i Oleha z Big Brothera Igor chyba powiedział, żeby przytulił swoją kobietę, a on odpowiedział: Po co mam ją przytulać, jak ma obok siebie Łukasza - powtórzyła słowa Oleha Magda. Co na to Łukasz? My spędzamy czas jak przyjaciele, bawimy się, śmiejemy, ale to nie jest kolejny powód do dramy i scen zazdrości - ocenił Łukasz. Również Bartek uważa, że Oleh jest obrażony na Magdę z powodu Łukasza. Oleh jest bardzo zazdrosny, wręcz chorobliwie. Dopóki tutaj będzie trójca - Madzia, Oleh, Łukasz to tak będzie - ocenił Bartek. Sama Magda jest sfrustrowana całą sytuacją i nie rozumie, dlaczego Oleh wścieka się na nią za jej przyjaźń z Łukaszem, który nie ukrywa, że jest gejem. Ktoś jest cały czas obrażony! Jak tak można się zachowywać! Jest mi przykro - powiedziała Magda. Czy to tylko chwilowy kryzys, a może Magda nie wytrzyma tych scen zazdrości i jeszcze przed finałem show zerwie z chłopakiem? Przypominamy, że Oleh jest nominowany do opuszczenia domu Wielkiego Brata i wiele wskazuje na to, że to właśnie on odpadnie tuż przed finałem. Dlaczego? Oleh z Big Brothera o seksie z martwą kobietą Oleh od pewnego czasu jest najmniej lubianym uczestnikiem show . Wszystko przez jego zachowanie w stosunku do Magdy. Początkowo uczestnik nie zwracał na nią uwagi, ale nagle zaczął zabiegać o jej względy. W rozmowie z innymi uczestnikami zdradził, że poza programem by nie wrócił na nią uwagi, ale potem zaczął się nią bardzo...