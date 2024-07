Szymon Majewski pokazał selfie swojego brzucha! Showman już po raz kolejny żartuje z Maffashion. Niedawno pokazał fotkę, na której siedzi w szafie, twierdząc, że został szafiarzem. Tym razem nawiązał do brzuszkowego selfie znanej blogerki modowej, zamieszczając na swoim profilu na Facebooku zdjęcie własnego brzucha, inspirowane postem Maff sprzed kilku dni.

Szymon Majewski jest bardzo aktywny w social media. Na bieżąco relacjonuje wydarzenia polityczne i ze świata show-biznesu, zawsze dodając do nich swój zabawny i nieco sarkastyczny komentarz. We wpisach showmana nie brakuje uszczypliwości kierowanych w stronę znanych osób. Tym razem znów na jego celowniku znalazła się Maffashion. Zdjęcia brzucha w social media to ostatnio jeden z najgorętszych trendów wśród gwiazd. Robi je Ewa Chodakowska, Anna Lewandowska, Doda, a także blogerki modowe. Szymon Majewski postanowił nie pozostawać w tyle:

Fani gwiazdora o nietypowym poczuciu humoru są zachwyceni jego zdjęciem. Pod postem nie brakuje słów zachwytu na sylwetką Szymona:

Tam gdzie u innych brzuch, u Szymona - kręgosłup. Brzuch po przejściach nawet i slipy markowe, wygrywasz! Gdzie ten brzuch??? To jest miejsce na brzuch....

Czyżby Szymon szykował się kariery w fit-biznesie? Myślicie, że ćwiczy z Ewą Chodakowską?

Selfie Szymona Majewskiego w porównaniu z brzuchem Maffashion

Szymon Majewski stanął w szranki z Maffashion w pojedynku na wysportowane brzuchy

Maffashion lubi eksponować swoją figurę, lecz czy odpowie na żart Majewskiego?