Szymon Majewski w natarciu! Nie odpuszcza Rafałowi Maślakowi - ich spór to już historia Internetu. Bitwę na klaty, selfie i złośliwości obserwujemy od kilku tygodni. Tym razem do swoich internetowych żartów showman włączył blogerkę modową Maffashion, która - jak wiadomo - jest tak jak Maślak fanką robienia selfie.



Niedawno Szymon wrzucił na FB swoje zdjęcie z łazienki, gdzie stoi nago przed lustrem i robi sobie „słitfocię” telefonem. Okrasił je takim komentarzem:

Cholerne selfie! Nie zawsze jako rzeczacz, szafiarz i celebryta nadaję się do zdjęcia, mimo to moja chamska ręka sama je robi i wrzuca na fejsa! Nienawidzę tego, nieumyty, nieogolony nie zawsze mam na to ochotę, dlatego bronię się jak mogę a ta moja cholerna ręka chce żebym sławny jak Maffa i Maślak!

Posted by Szymon Majewski on 8 listopada 2015