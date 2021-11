Marianna Dufek zaatakowana przez internautkę po śmierci Kamila Durczoka

Kamil Durczok zmarł nagle w wieku 53 lat. Śmierć dziennikarza poruszyła opinię publiczną, swoje pożegnania w sieci zamieściło mnóstwo osób, dziennikarzy, publicystów, gwiazd. Ponieważ Kamil Durczok budził wokół swojej osoby ogromne kontrowersje, a jego historia życia była dość skomplikowana, wiele osób komentuje dziennikarza i jego bliskich na podstawie różnych opinii i doniesień. Po śmierci Kamila Durczoka, jego była żona Marianna Dufek poświęciła byłemu mężowi kilka postów w sieci, pisząc o jego odejściu. Wśród wspierających komentarzy pojawiały się także te oskarżycielskie. Dlaczego Marianna Dufek zdecydowała się opublikować jeden z nich i na niego odpowiedzieć?

Śmierć Kamila Durczoka poruszyła wszystkich. W ostatnich miesiącach dziennikarz mierzył się z kłopotami zdrowotnymi, ale miał także mnóstwo planów zawodowych, które konsekwentnie realizował. Na początku września światło dziennie ujrzał jeden z jego projektów, aplikacja "Durczokracja". Choć w ostatnim swoim wywiadzie Kamil Durczok wspominał, że z jego zdrowiem nie jest najlepiej, a lekarzy widuje częściej niż własnego brata, to zdawał się rozwijać i planować przyszłość. Tymczasem pokonała go choroba, a przyczyny śmierci zaskoczyły fanów.

Odejście dziennikarza komentowało wiele osób, wielu z nich obok doskonałego dziennikarstwa i wielkiego talentu wspominało o życiowych kłopotach Kamila Durczoka, o jego zaskakującym związku z 23 lata młodszą kobietą, o jego skomplikowanej relacji z synem, o aferach i chorobie alkoholowej. Patrząc na tak barwną i nieoczywistą biografię, niektórzy pozwalają sobie osądzać bliskich dziennikarza i oceniać ich za to, że "nie udzielili mu pomocy". Taki właśnie komentarz znalazł się pod postem Marianny Dufek, w którym dziennikarka żegna byłego męża. Była żona Kamila Durczoka postanowiła opublikować te krytyczne słowa:

Marianna Dufek/Facebook

Marianna Dufek oczywiście do tego komentarza się odniosła i postanowiła skomentować słowa internautki dość ironicznie, a w swoim poście napisała:

-Rodzą się i żyją w lepszych miejscach niż Śląsk. Tracą dziewictwo tylko po ślubie. Nie muszą chodzić do spowiedzi - bo żyją wg zasad. Nie kłamią, nie zdradzają, nie oszukują fiskusa, nie łamią przepisów ruchu drogowego. Pomagają potrzebującym. Do ostatnich swoich dni żyją z jednym partnerem, patrząc mu z miłością w oczy. A jeśli doświadczają zdrady i kłamstwa to nie reagują bo tak trzeba. Dostają za to nagrodę od życia. Nie stawia ich w sytuacjach trudnych wyborów. Śpią, bo nie muszą się martwić jak postąpić, by nie urazić uczuć innych i nie wyjść na hipokrytkę kiedy oczekują i nagabują cię o reakcję. Są prawdziwymi autorytetami. To daje im prawo oceny innych i czynią to wydając wysokie wyroki - ironizuje Marianna Dufek i dodaje:

-Tylko dlaczego nie mają nazwisk? I twarzy? Droga Pani, zapraszam Panią do Katowic na kawę. Powie mi Pani jak żyć. „beszczelna ślązarka”.