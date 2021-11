Syn Kamila Durczoka chciał odciąć się od ojca. Zmienił nazwisko. Dlaczego? 

Kamil Durczok miał trudne relacje z synem. Kamil Junior nie chciał by utożsamiano go z ojcem. "To największa trauma mojego życia"

Życie Kamila Durczoka było pełne dramatów. Jego początkowo nieskazitelny medialny wizerunek zaczęły niszczyć skandale. Najpierw oskarżenie o molestowanie, prowadzenie pojazdu pod wpływem, uzależnienie od alkoholu... Kłopoty nawarstwiały się niszcząc życie prywatne i psychikę dziennikarza. Ucierpiały także relacje Kamila Durczoka z synem. Kamil Durczok Junior w pewnym momencie zdecydował o zmianie nazwiska. Dlaczego to zrobił? Chciał odciąć się od ojca?

Kamil Durczok o relacjach z synem. Dlaczego Kamil Durczok junior zmienił nazwisko?

Kamil Durczok nie żyje. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła światem mediów. Dziennikarz zmarł 16 listopada 2021 roku w jednym z katowickich szpitali. Przyczyną śmierci Kamila Durczoka było zaostrzenie przewlekłej choroby, która doprowadziła do nagłego zatrzymania krążenia. Jeszcze kilkanaście dni temu dziennikarz udzielił ostatniego wywiadu, którego nie zdążył zautoryzować... Julia Oleś, jego była partnerka spełniła ostatnią prośbę, a Marianna Dufek, była żona, na którą mógł liczyć przez ponad 20 lat, opublikowała serię archiwalnych zdjęć, na których wspomina początki ich małżeństwa. Para doczekała się syna - Kamila Durczoka Juniora, jednak jego relacje z ojcem nie zawsze były łatwe.

Kamil Durczok Junior pojawił się na świecie po dwóch latach związku rodziców, w 1997 roku. Kiedy Kamil Durczok prężnie rozwijał swoją karierę, chłopcem zajmowała się głównie mama. Dziennikarz i Marianna Dufek po narodzinach dziecka żyli na odległość:

Kilka razy próbowaliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądać nasze życie w Warszawie. Przyjechałam z synem, zamieszkaliśmy w naszym warszawskim mieszkaniu. Jeśli był to weekend i coś się działo – było przyjemnie. Ale były też dni, w których Kamil pracował, a ja byłam sama z dzieckiem w domu (…) I wtedy było smutno, samotnie - mówiła Marianna Dufek przed laty w wywiadzie z Vivą!

I chociaż tam również mieli wspaniałych znajomych to jednak na Śląsku Mariannie i Kamilowi Durczokowi Juniorowi lepiej:

W Warszawie było mi po prostu źle. Kamil wracał z pracy i był tak zmęczony, że od razu szedł spać

Kamil Junior w przeszłości często pojawiał się na oficjalnych wyjściach wraz z ojcem, jednak to z mamą łączyła go głębsza więź. Na co dzień to Marianna była tym surowym i wymagającym rodzicem, kiedy dziennikarz przyjął rolę tego rozpieszczającego. Dlaczego? W jednym z wywiadów dla Vivy! Kamil Durczok opowiedział, jakim jest ojcem:

Typowo weekendowym, pozwalającym na wszystko. Uwielbiającym dziecko, rozpieszczającym go do granic. Bezczelnie i zarozumiale pozostawiający bycie „tą złą” i „tą wymagającą” żonie. Cholernie to wygodne, cholernie egoistyczne i cholernie nieuczciwe wobec partnerki. Bo dzieciak, myślę, sporo ode mnie dostał. Nie tylko go rozpieszczałem. Myślę, że fajnie, zwłaszcza w ostatnich latach, pogadaliśmy. Na pewno wielką zasługą mojej żony jest to, że on potrafi rozróżniać dobro od zła. Ma jeden z najtrzeźwiejszych osądów sytuacji w całej rodzinie. Niezwykle wyważony facet, na pewno bardziej niż ojciec

Relacje Kamila Durczoka zaczęły się psuć w momencie, gdy pojawiły się oskarżenia o molestowanie, prowadzenie pojazdu pod wpływem i inne skandale. Kamil Durczok Junior nie chciał by utożsamiano go z ojcem i postanowił zmienić nazwisko.

Kamil nosi w tej chwili nazwisko Dufek-Durczok. Jest dorosły, była to jego decyzja. Chce się odróżniać, a wychowywali go dziadkowie z obu stron i uznał, że to będzie rodzaj szacunku wobec nich - informował Pudelek w 2019 roku.

Kamil Durczok mocno przeżył decyzję dorosłego syna:

To największa trauma mojego życia, z którą muszą zmierzyć się także moi najbliżsi. Syn mi powiedział, że chce zmienić nazwisko, żeby nie nazywać się tak samo jak ja - mówił podczas rozprawy, przyznając się do zarzutów w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

