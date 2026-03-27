Allan Krupa ma powody do świętowania. Właśnie dziś syn Edyty Górniak skończył 22 lata. Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia z tortem, ale na urodzinowych kadrach nie brakuje również nowej ukochanej.

Allan Krupa już nie ukrywa swojej nowej miłości

Zaledwie kilka tygodni temu, na premierze filmu poświęconego Edycie Górniak pojawił się Allan Krupa. Tym razem to nie tylko obecność syna artystki była szeroko komentowana, ale też fakt, że przyjechał z nową partnerką. Towarzyszyła mu tajemnicza blondynka, a ich wspólne zdjęcia opublikował w mediach społecznościowych sam Allan Krupa. To był debiut zakochanej pary na czerwonym dywanie. Właśnie na premierze filmu o swojej mamie Allan Krupa pierwszy raz pokazał ukochaną.

Syn Edyty Górniak świętuje urodziny z ukochaną

Od debiutu pary na czerwonym dywanie minęło kilka tygodni, a teraz syn Edyty Górniak ma kolejną okazję do radości i świętowania. Dokładnie dziś 27 marca Allan Krupa świętuje bowiem swoje 22 urodziny. Na swoim profilu na Instagramie opublikował kilka kadrów, na których pozuje z tortem urodzinowym. Na jednym ze zdjęć pokazał się również u boku nowej partnerki.

W tle głośne rozstanie z ubiegłego roku

Powrót Allana Krupy na nagłówki ma też kontekst sprzed miesięcy. Jego wcześniejszy związek z Nicol Pniewską zakończył się w atmosferze medialnej burzy i był jednym z głośniejszych wydarzeń ubiegłego roku. Opisywano również publiczny konflikt rodziców byłej pary. Tym mocniej obecne doniesienia skupiają się na tym, że Allan pokazuje się dziś w nowej, szczęśliwej relacji.

Tylko spójrzcie na urodzinowe zdjęcia syna Edyty Górniak i na jego fotkę z ukochaną. Widać, że Allan Krupa jest naprawdę szczęśliwy u boku partnerki.

