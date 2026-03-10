Allan Krupa to już dorosły muzyk i producent muzyczny, choć jego nazwisko wciąż kojarzone jest z osobą znanej mamy Edyty Górniak. Teraz młody artysta zaskoczył wyznaniem o wokalistce, które porusza do łez.

Allan Krupa przerwał milczenie o Edycie Górniak

W ostatnich tygodniach o Edycie Górniak na nowo zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą premiery filmu dokumentalnego o jej życiu. To właśnie podczas wydarzenia promującego produkcję Allan Krupa po raz pierwszy pokazał się publicznie z nową partnerką. Choć od premiery filmu o piosenkarce minęło już kilka dni, to Allan dopiero teraz postanowił zabrać głos na temat produkcji, w której tworzeniu miał okazję brać udział.

Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że chcą o mojej mamie nagrać film, pomyślałem sobie - o, spoko, zasłużyła sobie tym wszystkim nareszcie. Myślałem, że będzie to dokument, jak każdy inny, przebitki ze starych koncertów na przemian z setkami z różnymi ludźmi. Jednak od pierwszego momentu zapalenia się czerwonej lampki na kamerze poczułem, że tworzymy coś innego zaczął Allan Krupa.

Młody artysta podzielił się swoimi przemyśleniami z przeszłości, a także zdradził, jak mocno w produkcję filmu zaangażowała się sama Edyta Górniak.

Nie miałem wielkich oczekiwań, bo myślałem sobie w głowie, że to nie żadne Hollywood. (...) Jednak cały czas w głębi czułem, że efekt końcowy może mnie zaskoczyć - utwierdzały mnie w tym momenty, gdy na chwilkę zerkałem na podgląd pani reżyser i żyłem tym, tak samo, jak moja mama.

Allan Krupa w szczerym wyznaniu o filmie o Edycie Górniak

W wyznaniu Allana nie zabrakło także opisu momentu, w którym podczas premierowego seansu dokumentu w kinie uronił łzy wzruszenia.

Gdy usiadłem na sali kinowej, świat wokoło przestał istnieć, zostałem wciągnięty do tej scenerii (...). Płakałem jak dziecko, bo wreszcie ludzie mogą zobaczyć moją mamę, tak samo jak ja ją widzę (...) Jestem szczęśliwy, że te 3 lata nieustannej pracy dało nam wszystkim nie tylko film i pamiątkę, ale przede wszystkim schronienie, utożsamienie i zrozumienie dla milionów, bo film „Edyta Górniak” nie jest tylko o niej, ale też o istocie życia, wzlotach i upadkach, które przeżywa każdy z nas i w których wszyscy możemy się zjednoczyć podsumował Krupa.

Oglądaliście już film o życiu Edyty Górniak?

Zobacz także: