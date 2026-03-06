Na środowej premierze filmu poświęconego Edycie Górniak pojawił się Allan Krupa, jej 22-letni syn. Jednak to nie obecność młodego rapera pod pseudonimem Enso wzbudziła największe emocje, lecz fakt, że towarzyszyła mu tajemnicza blondynka. Para nie pozowała razem na ściance, jednak ich obecność nie uszła uwadze zgromadzonych i natychmiast wywołała lawinę komentarzy.

Allan Krupa pokazał nową partnerkę

Jeszcze w ubiegłym roku Allan Krupa był bohaterem medialnej burzy po zakończeniu jego związku z Nicole Pniewską, córką znanego biznesmena. Ich relacja skończyła się nagle, a rozstanie przerodziło się w publiczny konflikt rodziców, z oskarżeniami o kradzież sprzętu nagraniowego i wzajemną krytyką metod wychowawczych. Jak się okazuje, Allan jest już w kolejnej, szczęśliwej relacji.

Allan po raz pierwszy publicznie pokazał się na wydarzeniu z nową partnerką przy okazji premiery filmu dokumentalnego o mamie, Edycie Górniak. Choć początkowo unikał pozowania z nią przed fotoreporterami, dzień później na jego Instastories pojawiło się oficjalne zdjęcie zakochanych. Allan, ubrany w elegancki garnitur, został uchwycony w czułym geście pocałunku ukochanej. Nowa partnerka zachwyciła zebranych długą, satynową suknią i naturalną urodą.

Pod romantyczną fotografią znak swojego wsparcia pozostawiła sama Edyta Górniak, udostępniając symboliczne, białe serce.

Nicol Pniewska o związku z Allanem Krupą i konflikcie z Górniak

Choć od rozstania Nicol Pniewskiej i Allana Krupy minął już rok, a Allan pochwalił się nawet nowa ukochaną, temat ich medialnego rozstania został poruszony w najnowszym odcinku programu "Królowa przetrwania", w którym udział wzięła była dziewczyna młodego rapera. Nicol Pniewska wprost opowiedziała o relacji z Allanem Krupą i Edycie Górniak. Przekazała informacje o okolicznościach rozstania, a także medialnej burzy, w której udział wziął zarówno jej ojciec, jak i piosenkarka. W rozmowie z nami Nicol zdradziła, że ma żal do Edyty Górniak. To właśnie ona miała zaognić medialny konflikt, wysuwając oskarżenia względem jej ojca o nieadekwatne zachowanie wobec zakończenia związku Nicol i Allana.

