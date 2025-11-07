Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z największych wydarzeń tego roku. Niestety w tak ważnej chwili zabrakło przy aktorce jej syna. Jak wiadomo, Adam przebywa obecnie poza granicami kraju. Marcin Hakiel ujawnił, że jego była żona do końca próbowała ściągnąć go do Polski.

Katarzyna Cichopek wzięła ślub

25 października odbył się długo wyczekiwany ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Uroczystość odbyła się w malowniczym Urszulinie, z dala od zgiełku miasta. Wśród gości pojawili się między innymi Joanna i Jacek Kurscy, Apoloniusz Tajner, Monika Pyrek, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Aleksander Sikora i wielu innych przyjaciół pary z show-biznesu.

Tuż po ceremonii aktorka i dziennikarz pochwalili się pierwszymi zdjęciami ze ślubu. Katarzyna Cichopek na to wyjątkowe wydarzenie wybrała aż trzy różne kreacje. Na początku postawiła na klasyczną, elegancką białą suknię, a w trakcie wesela dwukrotnie zmieniała stylizację. Druga z nich wyróżniała się siateczkowymi wstawkami po bokach, natomiast trzecia była odważnym połączeniem gorsetu i szerokich spodni.

Marcin Hakiel o nieobecności syna na ślubie Cichopek

Podczas tego wyjątkowego dnia w życiu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie wszystkie dzieci były obecne. Syn dziennikarza, Franciszek, który ostatnio utrzymuje bliższy kontakt z mamą, nie pojawił się ani na ceremonii ślubnej, ani na wieczorze kawalerskim ojca. Również Kasia świętowała bez swojego syna.

Jak ujawnił Marcin Hakiel, Adam w tym czasie przebywał aż w Argentynie, gdzie uczestniczył w programie wymiany szkolnej. Wyjazd zaplanowano dużo wcześniej, więc obecność na ślubie mamy nie była możliwa.

Była próbowała robić podchody, żeby go ściągnąć, ale wymiana na tym polega, że on ma tam być przekazał w rozmowie z Plotkiem.

Z kolei córka Helena była obecna na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego:

Mówiłem jej ''baw się dobrze'' i myślę, że dla dzieci jest najważniejsze to, żeby czuły się w tym wszystkim dobrze skomentował Hakiel.

