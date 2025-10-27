W miniony weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak”. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii, pośród natury, w miejscu zlokalizowanym w otulinie parku narodowego. Gwiazda Polsatu zachwycała w białych kreacjach przygotowanych specjalnie na uroczystość. Do tej pory mogliśmy zobaczyć dwie stylizacje, ale teraz w sieci pojawiły się kadry, na których widać kolejny look panny młodej.

Suknia ślubna zaprojektowana przez Violę Piekut

Suknia ślubna Katarzyny Cichopek była efektem współpracy z projektantką Violą Piekut. Gwiazda Polsatu przygotowała aż trzy różne kreacje ślubne, wszystkie autorstwa Piekut. Pierwsza z nich, w której Cichopek wystąpiła podczas ceremonii zaślubin, to model w kolorze śmietankowej bieli. To właśnie w sukni z długimi rękawami i odważnym dekoltem Katarzyna Cichopek powiedziała "tak" Maciejowi Kurzajewskiemu.

Wśród projektów z mojej kolekcji właśnie ta suknia od razu przyciągnęła uwagę Katarzyny. Znalazła w niej to, co bliskie jej estetyce - spokój formy, kobiecą energię i nowoczesną elegancję. Dekolt w kształcie litery V dodaje lekkości i harmonii, a miękkie drapowanie w talii podkreśla atuty sylwetki, nadając konstrukcji płynność i naturalny rytm. Szlachetny, matowy materiał o wyraźnej strukturze podkreśla precyzję kroju i czystość linii. komentowała dla nas projektantka sukni.

Już podczas wesela gwiazda Polsatu zaprezentowała się w kolejnej ślubnej stylizacji. Katarzyna Cichopek pokazała drugą suknię ślubną, która była znacznie odważniejsza od pierwszej kreacji.

Katarzyna Cichopek błyszczała w trzeciej kreacji ślubnej

Do tej pory fani Katarzyny Cichopek mogli zobaczyć jej dwie ślubne stylizacje. Teraz prowadząca "Halo tu Polsat" podczas relacji na InstaStories udostępniła nagranie gości pokazując przy okazji swoją trzecią kreację. Okazuje się, że Katarzyna Cichopek na weselu przebrała się w biały kombinezon z kokardami przy ramiączkach. W kreacji z głębokim dekoltem, odsłoniętymi bokami i odkrytymi plecami panna młoda wyglądała obłędnie. Panny młode raczej rzadko decydują się na kombinezony, ale jak widać, Katarzyna Cichopek nie bała się zaprezentować w spodniach na swoim weselu.

Tylko spójrzcie na kolejny ślubny look Katarzyny Cichopek! Trzecia stylizacja przebiła dwie poprzednie?

