Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali na swoje wesele niezwykłą lokalizację — Hotel Drob w Urszulinie. W sobotę, 25 października 2025 roku, kilka godzin przed ceremonią ślubną, hotel wydał oficjalny komunikat, w którym poinformowano o całkowitym zamknięciu obiektu na czas uroczystości. Na miejscu pojawili się również paparazzi. Zobaczcie pierwsze zdjęcia!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są już małżeństwem!

25 października 2025 roku na stałe zapisze się w historii polskiego show-biznesu. Jedna z najgorętszych par, Kasia Cichopek oraz Maciej Kurzajewski, powiedzieli sobie "tak" po kilku latach związku. Na swój ślub prezenterzy związany z Polsatem zaprosili ok. 150 osób, w tym gwiazdy - m.in. prowadzących "Halo tu Polsat", ale i Edwarda Miszczaka czy Joannę Kurską.

Miejsce wydarzenia do niemal ostatnich chwil było utrzymane w tajemnicy, jednak media poinformowały, że sama ceremonia, jak i wesele, odbędą się w hotelu Drob w Urszulinie. Obiekt został udostępniony na wyłączność gościom weselnym.

Suknia ślubna Kasi Cichopek

Na ten wyjątkowy dzień, Kasia Cichopek miała przygotowanych kilka kreacji - wszystkie zaprojektowała zaprzyjaźniona z aktorką Viola Piekut!

Kasia nie wyobrażała sobie, aby w tym dniu miała na sobie kreacje od kogoś innego niż Viola Piekut. Ceni sobie ich znajomość i wieloletnią współpracę, dlatego i tym razem zaprezentuje się w sukniach Violi. Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe informowała przed ślubem Plejada.pl

Kto pojawił się na weselu Cichopek i Kurzajewskiego?

Wśród gości na ślubie Kasi i Macieja pojawili się m.in. Joanna Kurska - była szefowa pary z "Pytania na śniadanie", była posłanka Beata Mazurek, Anna Lewandowska (prowadząca "Pytanie na śniadanie").

Zobaczcie zdjęcia!

