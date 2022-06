Sylwia Przybysz przeżyła nerwowe chwile tuż przed ślubem! "To była najgorsza decyzja w moim życiu"

Sylwia Przybysz podczas relacji na InstaStories opowiedziała o nerwowych chwilach przed ślubem! Piosenkarka i Jan Dąbrowski od kilku miesięcy przygotowywali się do ślubu, który odbędzie się już jutro, w sobotę 25 czerwca. Wydawało się, że do tej pory wszystko szło zgodnie z planem, jednak teraz okazuje się, że Sylwia Przybysz tuż przed ślubem podjęła decyzję, której bardzo szybko pożałowała. Nie uwierzycie, co działo się tuż przed uroczystością!

Sylwian Przybysz o trudnych chwilach przed ślubem

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski odliczają już nie dni, ale godziny do swojego ślubu. Zakochani już w najbliższą sobotę będą ślubować sobie miłość i wierność. Para chętnie pokazywała, jak szykowała się do ślubu- do tej pory mogliśmy zobaczyć m.in. jakie niespodzianki przygotowali dla swoich gości, a ostatnio Sylwia Przybysz pokazała również wyjątkowe dekoracje weselne. Niestety, tuż przed ślubem okazało się, że przyszła panna młoda przeżyła bardzo nerwowe chwile.

Sylwia Przybysz podczas relacji na InstaStories zdradziła, że była przerażona swoimi... paznokciami! O wszystkim opowiedziała w sieci.

Zrobiłam sobie w sobotę przed wyjazdem paznokcie w Warszawie. Jakiś czas temu testowałam różne paznokcie żeby sobie wybrać i zobaczyć w czym najlepiej się czuję. Wyobraźcie sobie, że przyszedł czas kiedy miałam zrobić te paznokcie do ślubu i chwilę przed wyjechaniem do kosmetyczki stwierdziłam, że zrobię sobie coś innego, coś czego nie testowałam. Nie dość, że zrobiłam sobie coś, czego nie testowałam to jeszcze zmieniłam kształt. Kiedy ja zawsze mam kwadrat, to postanowiłam, że zrobie sobie migdał. Nie mogłam na te paznokcie patrzeć. To była najgorsza decyzja w moim życiu- wyznała Sylwia Przybysz.

Instagram @sylwiaprzybysz

Na szczęście Sylwia Przybysz po przyjeździe na miejsce, w którym odbędzie się ślub, znalazła kogoś, kto poprawił jej paznokcie.

Udało mi się znaleźć tutaj na miejscu panią, która robi paznokcie- zdradziła Sylwia Przybysz. (...) I zrobiła mi tak piękne paznokcie, że ja nigdy tak pięknych paznokci nie miałam.

Sylwia Przybysz pokazała, jak teraz ma pomalowane paznokcie. Zobaczcie sami!

Instagram @sylwiaprzybysz

Jak widać paznokcie udało się poprawić i teraz Sylwia Przybysz nie musi się już nimi przejmować :)

My już nie możemy doczekać się pierwszych zdjęć z wyjątkowej uroczystości piosenkarki i Jana Dąbrowskiego! Przypominamy, że Sylwia Przybysz na ślubie zaprezentuje się w sukni od Violi Piekt.

