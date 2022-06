Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski szykują się do ślubu: "Będzie pięknie"

Sylwia Przybysz opublikowała na Instagramie krótkie nagranie z sali treningowej. Okazuje się, że piosenkarka i jej narzeczony, Jan Dąbrowski, rozpoczęli naukę choreografii do pierwszego tańca na swoje wesele. Zakochani już wkrótce powiedzą sobie tak, a teraz ostro trenują choreografię pod okiem popularnej pary tancerzy z "Tańca z Gwiazdami". Spójrzcie tylko, jak na treningu radzą sobie Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski! Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski szykują się do ślubu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się dwójki dzieci- córeczek Poli i Neli, ale zakochani nie ukrywają, że marzą o kolejnych pociechach. Kilka miesięcy temu piosenkarka i popularny YouTuber przyznali, że szykują się do ślubu, który ma się odbyć w 2022 roku. Ostatnio okazało się, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski rozpoczęli już przygotowania do uroczystości. Para ostro trenuje na siłowni, żeby zachwycić formą na swoim ślubie, a Sylwia Przybysz mierzy wymarzoną suknię, w której powie "tak" swojemu partnerowi. Przygotowania do naszego wesela ruszyły pełną parą 🔥Po każdym wyjściu z atelier @violapiekut jestem tak podekscytowana, że nie mogę się na niczym skupić do końca dnia 😀 główna suknia wybrana! Czy będzie ich więcej niż 1? 😎 nie mogłam oprzeć się również innym! jak myślicie ile ich będzie ? - Sylwia mówiła kilka tygodni temu. Zobacz także: Sylwia Przybysz zaliczyła ślubną wpadkę? Internautka zauważyła pewien szczegół Teraz okazuje się, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski rozpoczęli również naukę choreografii ich pierwszego tańca. Para szkoli się pod okiem Hanny Żudziweicz i Jacka Jeschke. A do pierwszego tańca przygotowują nas @hannazudziewicz i...