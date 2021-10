Sylwia Przybysz pokazała, gdzie zamieszka. Ale piękne miejsce!

Pola Dąbrowska jeszcze nie wie, że od dnia, w którym przyszła na świat, jej życiem interesować się będzie ponad 3 mln osób. Tylu bowiem obserwujących na Instagramie mają razem rodzice dziewczynki: wokalistka Sylwia Przybysz (21) i Jan Dąbrowski (23), youtuber oraz nowy prezenter „The Voice Kids”. Córeczka pary powitała już nawet, za pośrednictwem mamy, swoich przyszłych fanów: Dzień dobry wszystkim! Jestem Pola! Urodziłam się 14 stycznia o godzinie 10:27. Mam 54 cm i ważę 2970 g. A jej tata dodał do tego: Byłem (przy porodzie) od początku do końca – bardzo męczące, ale bardzo piękne chwile, zakończone łzami wzruszenia. Niestety, młodzi rodzice spotkali się nie tylko z pozytywnym odbiorem. Ich konta na portalach społecznościowych zalała także fala hejtu. Jak sobie z nią radzą? Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski walczą z hejtem Obok entuzjastycznych życzeń szczęścia i ciepłych słów kierowanych do całej trójki w Internecie zaczęły się pojawiać komentarze dotyczące wieku Jana i Sylwii. Czy 20 lat to dobry moment na zostanie rodzicami? To jest indywidualne. Dla nas to był ten czas - twierdzi Sylwia. Chcemy mieć jeszcze gromadkę dzieci - dodaje. Jasiek też nie kryje, że budowanie relacji z dzieciakami daje mu ogromną radość. O tych z programu „The Voice Kids” mówi: Są wspaniałe, wszystkie je mógłbym adoptować. Postanowił założyć rodzinę już teraz, ponieważ wie, że nie ma w życiu takiego momentu, by coś nie stało temu na przeszkodzie. Sam ma trzech starszych braci, a Sylwia czwórkę młodszego rodzeństwa: trzy siostry i brata. Pochodzimy z dużych i bardzo kochających się rodzin. Myślę, że od dzieciństwa byliśmy przygotowywani do życia, jakie teraz będziemy prowadzić - podkreśla....