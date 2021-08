Jan Dąbrowski pokazał poruszające nagranie z córką! Wydał na Polę wszystkie pieniądze…

Jan Dąbrowski podzielił się z fanami wyjątkową fotografią z córką Polą oraz partnerką, Sylwią Przybysz! Cała rodzinka wybrała się na wycieczkę w góry, żeby odpocząć od miejskiego zgiełku i zaczerpnąć świeżego powietrza! Naszą uwagę zwraca oczywiście cudowna Pola, ale również wygląd YouTubera z zarostem. Wygląda poważniej? Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz z córką na wycieczce Szybki wypad w góry, by zaczerpnąć powietrza 💕 Rodzinka - ojciec z wąsem - niby drwal, a jednak meszek. No i madka-Polki - napisał Janek pod najnowszym zdjęciem na Instagramie. Rzeczywiście, Jasiek zdecydował się na zarost, ewentualnie zapomniał się ogolić ;) Takie zdjęcia to rzadkość, ponieważ zarówno Sylwia jak i Jan zaznaczyli, że nie będą często publikować zdjęć Poli w sieci: Chcielibyśmy zachować jak najwięcej prywatności naszego bobasa i owszem - raz na jakiś czas zobaczycie go na naszych social mediach, bo jesteśmy z niej niesamowicie dumni i chcemy dokumentować Poli rozwój, jednak z troski o jej dobro, nie będziemy nagrywać z aniołkiem odcinków, brać przed kamery, czy też zakładać fanpage - prosiłbym też Was o to, ponieważ powstało już milion kont Poli Dąbrowskiej - pisał Jan tuż po porodzie. Wyświetl ten post na Instagramie. Moje trzy walentynki na jednym zdjęciu 💕 Myślałem, że nic nie może pobić miłości psa do człowieka, a jednak - miłość odwzajemniona dwojga ludzi i miłość ojca do córki jest równie mocna 💕💕💕 Ty nas wybudzasz teraz w nocy, a my się zrewanżujemy jak zaczniesz chodzić do szkoły 😎😈 A jak...