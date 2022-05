Sylwia Przybysz pochwaliła się obrączką. Piosenkarka i Jan Dąbrowski są już po ślubie?

Sylwia Przybysz podczas relacji na InstaStories zdradziła, co wydarzyło się tuż przed jej ślubem z Janem Dąbrowskim! Zakochani już wkrótce powiedzą sobie "tak", ale teraz okazuje się, że ślub nie jest to jedyny powód do radości dla piosenkarki i popularnego YouTuber. Sylwia Przybysz w najnowszej relacji wspomina o powiększeniu rodziny! Sprawdźcie, co dokładnie powiedziała gwiazda. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się swoim szczęściem Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek, a od dwóch lat spełniają się w roli rodziców. Para doczekała się dwóch córek- Pola pojawiła się na świecie w styczniu 2020 roku, a Nela urodziła się w marcu 2021 roku. Jak już wiemy, Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od kilku miesięcy przygotowują się do ślubu, który został zaplanowany właśnie na 2022 rok. I chociaż zakochani nie zdradzili dokładnej daty uroczystości to wszystko wskazuje na to, że Sylwia i Jan powiedzą sobie tak już naprawdę niedługo- ostatnio Sylwia Przybysz bawiła się na swoim wieczorze panieńskim! Teraz z kolei Sylwia Przybysz podczas relacji na InstaStories zdradziła, że tuż przed ślubem wydarzyło się coś, co bardzo ją ucieszyło... Kochani zobaczcie, to nasze dziecko nowe! Jakie piękne! Tak jak wam wczoraj mówiłam, odebraliśmy samochód. Rodzina może się powiększać ponieważ auto jest 7-osobowe- mówiła szczęśliwa Sylwia Przybysz. Piosenkarka pokazała, jaki samochód sobie kupili! Zobacz także: Sylwia Przybysz pokazała więcej zdjęć z wieczoru panieńskiego. "Mam przepiękne wspomnienia" Jak widać Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wybrali naprawdę ogromne auto! Para zdecydowała się na Land Rover Discovery, który naprawdę robi wrażenie. Samochód...